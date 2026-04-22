¿Cuándo puede ganar el Barcelona LaLiga?

La carrera por la conquista del título de LaLiga EA Sports comienza a inclinarse inevitablemente hacia el lado de uno de los dos grandes aspirantes. Con apenas seis jornadas por disputarse, el FC Barcelona atesora una ventaja de 9 puntos respecto al Real Madrid, por lo que los azulgranas comienzan a sacar la calculadora para saber cuándo podrían certificar su triunfo de forma matemática.

A estas alturas de la temporada ya no hay margen de error posible, y bien lo saben los dos contendientes. El primero en salir a escena fue el Real Madrid, que de la mano de Mbappé y Vinicius logró imponerse ante el Alavés y romper con su mala dinámica de resultados, que se había saldado con un empate y tres derrotas en los últimos cuatro partidos disputados.

La pelota pasaba a estar en el tejado del Barça, que en caso de no hacer los deberes ante el Celta de Vigo la distancia respecto a su máximo rival se reduciría hasta los 6 puntos con el clásico en el horizonte. Sin embargo, a los de Hansi Flick no les tembló el pulso y terminaron celebrando lo que terminó siendo una victoria pírrica por la lesión de Lamine Yamal.

Lamine, ante el Celta / SPORT.es

¿Cuándo podría ganar LaLiga el Barça?

En el hipotético caso que tanto Barça como Real Madrid ganasen todos sus compromisos de ahora en adelante, la diferencia entre ambos antes de la disputa del clásico sería de 9 puntos. Para ganar el título ante su máximo rival, al Barça sólo le valdría con la victoria, ya que cualquier otro resultado permitiría al Real Madrid seguir con vida al contar con el average a favor.

Otro escenario que va ganando enteros es que el Barça cante el alirón antes de la disputa del Clásico, lo que implicaría recibir al Real Madrid en el Spotify Camp Nou como campeón matemático de la competición. Para que esto suceda, el conjunto azulgrana debería atesorar 13 puntos más que su rival para que la posibilidad de perder el average no tenga efecto alguno.

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Merece la pena destacar que el Real Madrid se impuso en el clásico de la primera vuelta por un resultado de 2-1, por lo que el Barça tendría que vencer por dos goles o más para ganarle el average a los blancos.