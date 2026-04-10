¿Cuándo puede ganar el Barcelona LaLiga?

El FC Barcelona comienza a avanzar en firme hacia la conquista de LaLiga EA Sports. Si bien es cierto que todavía quedan ocho jornadas por disputarse, el conjunto azulgrana cada vez se encuentra más lejos de sus perseguidores y la posibilidad de cantar el alirón va ganando enteros conforme se suceden las semanas.

La sensación de poder levantar el título de forma anticipada gana aún más fuerza tras el último tropiezo del Real Madrid, que empató contra el Girona y se sitúa provisionalmente a 6 puntos de los azulgranas. Si el Barça se impone al Espanyol el sábado, esta distancia aumentaría hasta los 9 puntos a falta de 21 por disputarse.

Este inesperado desliz ante el Girona, sumado a la derrota contra el Mallorca en la jornada anterior, han llevado al Real Madrid a perder mucho terreno en la carrera por el título. Dejarse cuatro puntos en apenas dos jornadas a estas alturas de campeonato puede traer consigo consecuencias catastróficas, aunque todavía queda un duelo directo entre ambos.

Mbappé, en el Madrid-Girona / Sergio Pérez / EFE

El clásico entre Barça y Real Madrid de la jornada 35 figura como el gran punto de inflexión para el desenlace del campeonato doméstico. Este aparece en el calendario cuando apenas quedan 12 puntos por disputarse, por lo que una victoria azulgrana dejaría la carrera por el título vista para sentencia.

En el hipotético caso que tanto Barça como Real Madrid ganasen todos sus compromisos de ahora en adelante, la diferencia entre ambos con la disputa del clásico sería de 9 puntos. Para ganar el título ante su máximo rival, al Barça sólo le valdría con la victoria, ya que cualquier otro resultado permitiría al Real Madrid seguir con vida al contar con el average a favor.

Vinicius y Lamine, jugadores del Real Madrid y del Barça, en el pasado clásico. / Sergio Pérez / EFE

Otro escenario que va ganando enteros es que el Barça cante el alirón antes de la disputa del Clásico, lo que implicaría recibir al Real Madrid en el Spotify Camp Nou como campeón matemático de la competición. Para que esto suceda, el conjunto azulgrana debería atesorar 13 puntos más que su rival para que la posibilidad de perder el average no tenga efecto alguno.

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Merece la pena destacar que el Real Madrid se impuso en el clásico de la primera vuelta por un resultado de 2-1, por lo que el Barça tendría que vencer por dos goles o más para ganarle el average a los blancos.