¿Cuándo se juega el clásico entre Barcelona y Real Madrid? Fecha, horario y dónde ver por TV y en directo

El FC Barcelona ya cuenta los días para volver a verse las caras con el Real Madrid en un clásico con más alicientes de los esperados. Los azulgranas reciben en el Spotify Camp Nou a su gran rival con el objetivo de hacerse con la victoria y dejar la carrera por el título liguera vista para sentencia de forma matemática.

Después de sacar adelante una complicada visita al feudo de Osasuna, el Barça se prepara para afrontar un clásico con aroma a 'match-ball'. La distancia de los azulgranas es de 11 puntos a falta de 12 por disputarse, por lo que una victoria e incluso un empate sería suficiente para proclamarse campeón ante su máximo rival histórico.

El Real Madrid, por su parte, afronta el decisivo partido sumido en el caos. El encontronazo entre Valverde y Tchouaméni, que acabó con el uruguayo hospitalizado, podría condicionar profundamente al equipo en un momento de la temporada en el que no existe margen de error alguno.

Dendoncker, entre Tchouameni y Valverde, en el partido de ida entre Oviedo y Real Madrid, en el Tartiere. / IRMA COLLÍN

¿Cuándo se juega el clásico entre Barcelona y Real Madrid?

El partido entre Barça y Real Madrid, correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA Sports, se disputará el próximo domingo 10 de mayo a las 21:00 horas (CET).

¿Dónde ver el Barcelona - Real Madrid de LaLiga por TV y en directo?

El partido entre Barça y Real Madrid se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga (M54 O110).

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