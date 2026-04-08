¿Cuándo juega el Barcelona la vuelta de los cuartos de final de la Champions League? Fecha, horario y dónde ver el partido contra el Atlético por TV y en directo

El FC Barcelona se prepara para afrontar uno de los partidos más importantes de la temporada. El conjunto azulgrana ha recibido un duro mazazo en los últimos compases con la expulsión de Cubarsí y el posterior gol de Julián Álvarez, pero todavía quedan 45 minutos por delante para revertir esta situación.

Pase lo que pase esta noche en el Spotify Camp Nou, todo se decidirá en el Riyadh Air Metropolitano. El Atlético cuenta con el factor campo a favor después de 'robarle' esta condición de privilegio al Tottenham, por lo que el Barça deberá desplazarse a territorio hostil para sellar el billete a semifinales.

Este decisivo partido de vuelta, sin embargo, no será el próximo desafío con el que tendrán que lidiar los de Hansi Flick. Antes, el sábado 11 de abril, el Barça recibirá al Espanyol en el siempre candente derbi de Barcelona, que los azulgranas no estarán dispuestos a regalar a pesar de contar con un importante colchón de puntos.

Eric Garcia, junto a Julián / FCB

¿Cuando juega el Barcelona contra el Atlético la vuelta de los cuartos de final de la Champions League?

El partido entre Barça y Atlético de Madrid, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, se disputará el próximo martes 14 de abril a las 21:00 horas (CET).

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¿Dónde ver el Barcelona - Atlético de la Champions por TV y en directo?

El partido entre Barça y Atlético de Madrid de la vuelta de los cuartos de final de la Champions League se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60 O115).