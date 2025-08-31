¿Cuándo juega el Barcelona su próximo partido? Fecha, horario y dónde ver por TV y online

El FC Barcelona sufrió su primer 'tropiezo en LaLiga EA Sports 2025-26. Las victorias ante Mallorca y Levante en el feudo del Rayo Vallecano (1-1), que consiguió privar a los de Hansi Flick de un pleno de victorias antes de acudir al parón de selecciones.

sumando de tres en tres en el arranque de LaLiga EA Sports 2025-26. Si ante el Mallorca los azulgranas vivieron un estreno plácido, ante el Levante tocó sufrir y remar para remontar una desventaja inicial de dos goles.

El conjunto azulgrana nunca se llegó a sentir del todo cómodo sobre el césped de Vallecas, pero el tanto de Lamine Yamal al filo del descanso les otorgó algo de oxígeno y garantías para afrontar el segundo tiempo. Poco duró la alegría, pues un Rayo venido a más con el paso de los minutos terminó firmando el empate de la mano de Fran Pérez. Sólo Joan García, autor de numerosas paradas a lo largo de la noche, pudo evitar que el desenlace fuese más catastrófico.

Este empate propicia que el Barça se marche al parón de selecciones con 7 puntos de 9 posibles en su casillero particular, registro nada desdeñable teniendo en cuenta que todos los partidos de este arranque liguero se han disputado fuera de casa.

El próximo rival del Barça en LaLiga EA Sports será el Valencia, que acude al parón después de protagonizar una contundente victoria ante el Getafe (3-0). Los de Carlos Corberán visitarán a los azulgranas con 4 puntos en su casillero particular y ganas de mantener esta inercia positiva.

¿Cuándo juega el Barcelona contra el Valencia en la jornada 4 de LaLiga?

El partido entre FC Barcelona y Valencia, correspondiente a la jornada 4 de LaLiga EA Sports, se celebrará en Vallecas el próximo domingo 14 de septiembre a partir de las 21:00 horas (CET).

¿Dónde ver por TV y online el partido de LaLiga entre Barcelona y Valencia?

En España, el partido entre FC Barcelona y Valencia se podrá ver por TV y online a través de Movistar+ , concretamente en el canal Movistar+ LaLiga.

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Valencia a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.