¿Cuándo juega el Barcelona su próximo partido? Fecha, horario y dónde ver por TV y online

El FC Barcelona sigue sumando de tres en tres en el arranque de LaLiga EA Sports 2025-26. Si ante el Mallorca los azulgranas vivieron un estreno plácido, ante el Levante tocó sufrir y remar para remontar una desventaja inicial de dos goles.

Los tantos de Iván Romero y José Luis Morales parecían anticipar el peor de los desenlaces, pero los azulgranas supieron recomponerse tras el paso por vestuarios. En un lapso de apenas 3 minutos, Pedri y Ferran Torres, establecieron las tablas en el electrónico, y el de Foios se encargó de dar la puntilla forzando un gol en propia en el descuento.

Con una nueva victoria en el bolsillo, el FC Barcelona ya mira al horizonte y se prepara para sus próximos compromisos. A los de Hansi Flick les espera su tercer desplazamiento consecutivo antes de acudir al parón de selecciones.

El próximo rival del Barça en LaLiga EA Sports será un Rayo Vallecano que llega en buen estado de forma, pero con más minutos en las piernas. Además de los compromisos ligueros, los franjirrojos están disputando la fase previa de la Conference League, lo que se traduce en el doble de partidos que su próximo rival.

¿Cuándo juega el Barcelona contra el Rayo Vallecano en la jornada 3 de LaLiga?

El partido entre FC Barcelona y Rayo Vallecano, correspondiente a la jornada 3 de LaLiga EA Sports, se celebrará en Vallecas el próximo domingo 31 de agosto a partir de las 21:30 horas (CET).

¿Dónde ver por TV y online el partido de LaLiga entre Barcelona y Rayo Vallecano?

En España, el partido entre FC Barcelona y Rayo Vallecano se podrá ver por TV y online a través de DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga.

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre Rayo Vallecano y FC Barcelona a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.