¿Cuándo juega el Barcelona su próximo partido? Fecha, horario y dónde ver por TV y online

El FC Barcelona ha dado el pistoletazo de salida a la temporada 2025-26 con una cómoda victoria ante el Mallorca en Son Moix. Los tres puntos conseguidos en la primera visita del curso permiten a los azulgranas empezar de la mejor forma posible su defensa del título de LaLiga EA Sports.

Los goles de Raphinha y Ferran Torres cuando apenas habían transcurrido los primeros 20 minutos sellaron el destino de un Mallorca entregó la bandera antes de lo pensado tras las expulsiones de Manu Morlanes y Vedat Muriqi. Las circunstancias invitaban a pensar en goleada, pero la superioridad numérica hizo bajar el ritmo a un Barça que no volvió a ver puerta hasta el descuento de la mano de Lamine Yamal (0-3).

Con los tres primeros puntos en el bolsillo, el FC Barcelona ya mira al horizonte y se prepara para sus próximos compromisos. A los de Hansi Flick les esperan dos nuevos desplazamientos antes de acudir al parón de selecciones.

El próximo rival del Barça en LaLiga EA Sports será el recién ascendido Levante, cuyo debut liguero tendrá lugar esta misma noche. El conjunto 'granota' visita el siempre difícil Mendizorroza para medir sus fuerzas ante el Deprotivo Alavés.

¿Cuándo juega el Barcelona contra el Levante en la jornada 2 de LaLiga?

El partido entre FC Barcelona y Levante, correspondiente a la jornada 2 de LaLiga EA Sports, se celebrará en el Ciutat de Valencia el próximo sábado 23 de agosto a partir de las 21:30 horas (CET).

¿Dónde ver por TV y online el partido de LaLiga entre Barcelona y Levante?

En España, el partido entre FC Barcelona y Levante se podrá ver por TV y online a través de Movistar+, concretamente en el canal Movistar+ LaLiga.

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre Levante y FC Barcelona a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.