¿Cuándo inscribirá el Barça a Joan Garcia?

El FC Barcelona podrá inscribir en LaLiga al portero Joan Garcia gracias a la baja de larga duración de Marc-André ter Stegen, una decisión que pone fin a semanas de tensión entre el meta alemán y el club.

La Comisión Médica de LaLiga determinó que la lesión lumbar de Ter Stegen cumple con los criterios de larga duración establecidos por la normativa. Esto permitirá al Barça utilizar parte de la masa salarial liberada para inscribir al exguardameta del Espanyol.

El porcentaje exacto dependerá del tiempo de baja: el 50 % si son cuatro meses o el 80 % si la recuperación se prolonga cinco meses o más.

El club, tal y como anunció en el comunicado emitido este miércoles, espera inscribir a Joan Garcia este mismo jueves 14 de agosto para que esté disponible para el debut ante el RCD Mallorca del próximo sábado.

La cronología del 'caso Ter Stegen'

El caso no estuvo exento de fricciones. Ter Stegen, que se había sometido a una segunda operación en Burdeos por la misma lesión que le afectó en 2023, inicialmente estimó un tiempo de recuperación de tres meses y se negó a entregar su informe médico al club para remitirlo a LaLiga. Esta postura provocó un expediente disciplinario y la retirada del brazalete de capitán.

El guardameta, con la vista puesta en el próximo Mundial para ser el titular de Alemania, decidió finalmente dar marcha atrás y ceder la documentación necesaria.

El gesto sirvió para cerrar la crisis interna y recuperar la capitanía, con una imagen de reconciliación en el Trofeu Joan Gamper, donde dirigió a la afición un mensaje conciliador.

Con la inscripción de Joan Garcia, el Barça asegura un recambio inmediato bajo palos mientras Ter Stegen encara un nuevo y delicado proceso de recuperación.