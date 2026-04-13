¿Cuándo se estrena el documental de Ronaldinho en Netflix y a qué hora estará disponible en España?

Los amantes del fútbol suscritos a Netflix están de enhorabuena. Esta semana, la plataforma estrena el documental ‘Ronaldinho, el único’ (‘Ronaldinho: The One and Only’), una miniserie de tres episodios que repasa la carrera de uno de los futbolistas más icónicos de todos los tiempos.

Tal como se ha podido deducir de los diferentes avances publicados por Netflix, este documental no solo tratará la trayectoria profesional de la leyenda del Barça, también algunos aspectos de su vida fuera de los terrenos de juego. Esta producción tratará sin filtros algunos de los momentos más polémicos del brasileño, como sus fiestas o su paso por la cárcel en Paraguay

El documental contará con los testimonios de algunas voces autorizadas en el mundo del fútbol que formaron parte de la carrera de Ronaldinho, con Ronaldo Nazário, Neymar Jr, Roberto Carlos, Carles Puyol, Luiz Felipe Scolari o Gilberto Silva como ejemplos más destacados.

Ronaldinho y Leo Messi / FC Barcelona

¿Cuándo se estrena el documental de Ronaldinho en Netflix?

El documental ‘Ronaldinho, el único’ (‘Ronaldinho: The One and Only’), producción de Netflix que constará de tres episodios, se estrenará el próximo jueves 16 de abril.

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En España, el primer episodio de esta miniserie documental estará disponible a partir de las 9:00 horas (CET).