El CTA respalda la actuación del VAR en el Real Madrid-FC Barcelona

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) emitió su séptimo programa en el que analiza las jugadas polémicas de los partidos: 'Tiempo de revisión'. En este caso, hubo dos infracciones en el clásico que fueron diseccionadas por el estamento arbitral en las que el VAR, según el CTA, acertó en corregir al árbitro.

En la primera, es el penalti señalado sobre Lamine Yamal en un lance con Mbappé. El árbitro Soto Grado señaló penalti y desde el videoarbitraje lo avisaron para que revisara la jugada. El CTA entiende que Lamine Yamal "se anticipa, gana la posición y va a disputar el balón, el delantero madridista lo golpea al intentar chutar, la acción es muy rápida y el árbitro interpreta que el contacto es al revés, señalando penalti a favor del Real Madrid".

En la televisión se observa como Mbappé comete falta en el "golpeo en la disputa del balón y la falta es de quien comete la infracción". La conclusión del CTA fue que en la decisión del VAR se vio "un error claro y manifiesto, en la revisión, pitó falta a favor del Barcelona lo que se ajusta plenamente al reglamento”.

Manos de Eric Garcia

Más controvertidas fueron las manos de Eric Garcia en el segundo tiempo y que permitió al Madrid de disfrutar de un penalti que Mbappé no transformó por la intervención de Szczesny. Pese a que la pelota golpeó al barcelonista tras un rebote, el CTA interpreta que "el balón se dirige a al defensor sin opciones de jugarlo legalmente, el defensor hace un movimiento extra claro con el brazo izquierdo para cortar la jugada, el árbitro no aprecia la acción y señala córner, el movimiento del brazo es intencionado y antinatural buscando ampliar el volumen corporal para impedir el avance del balón".

El CTA, por tanto, considera que "la decisión inicial de no señalar penalti fue incorrecta, la decisión del VAR estuvo justificada porque hubo un error claro y manifiesto. Tras la revisión en el monitor, la decisión final de señalar penalti a favor del Real Madrid fue correcta".

Por tanto el VAR, dirigido en este partido por Iglesias Villanueva, actuó con corrección, pese a que en las manos de Eric Garcia se hace una interpretación de la norma que deja lugar a la duda al producirse tras un rebote en el propio futbolista y la voluntariedad es muy discutible. Habrá que ver si se sigue el mismo criterio a partir de ahora en acciones similares.