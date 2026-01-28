El CTA se pronuncia sobre las dos acciones polémicas del Barça-Oviedo

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha analizado y explicado de forma detallada las dos acciones más controvertidas del FC Barcelona-Real Oviedo, último partido liguero del conjunto azulgrana, disputado en el Spotify Camp Nou y resuelto con victoria local por 3-0, un resultado que permitió al Barça recuperar el liderato del campeonato.

La primera jugada polémica llegó tras un balón en largo en el que el guardameta del Oviedo blocó el esférico con las manos en una acción muy ajustada al límite del área. Sobre esta acción, el CTA explicó:

"En un balón en largo el guardameta del Oviedo bloca el balón con las manos al límite del área. El árbitro interpreta que el portero coge el balón dentro del área y por la inercia llega a salir fuera de esta pero siempre con el balón en las manos."

El organismo arbitral aclaró además el motivo de la amonestación al portero visitante: "La tarjeta amarilla mostrada por el árbitro se debe a las protestas posteriores del portero a esta decisión." Desde el CTA se recordó el criterio reglamentario que sustenta la decisión arbitral: "Las reglas del juego dicen que las líneas pertenecen al área que delimita; si el balón está sobre la línea del área se considera dentro." Y añadió: "Por otra parte, si el portero controla dentro y por inercia termina fuera, no se sanciona disciplinariamente por ello. Solo técnicamente con libre directo."

En este sentido, el CTA precisó que lo determinante es el lugar donde se produce el control del balón: "Lo relevante es donde controla con la mano; para amonestar o expulsar por mano fuera del área, debe haber control deliberado y además un prejuicio táctico al rival: ataque prometedor amarilla u ocasión manifiesta de gol, roja."

La conclusión del estamento arbitral fue clara: "El CTA concluye que el control fue dentro, línea incluida por lo que el tiro libre no se debió conceder al no competerse infracción alguna. El VAR no puede intervenir al no ser uno de los cuatro supuestos de intervención."

La acción de Joan Garcia

La segunda acción revisada fue el penalti reclamado por el Oviedo tras una salida de Joan García. Sobre esta jugada, el CTA explicó: "En un balón dividido el portero del Barcelona se lanza y controla el balón con ambas manos antes de que el delantero del Oviedo meta el pie, contacte con el balón, y caiga por la propia inercia de la acción."

El árbitro decidió dejar seguir el juego y no señalar penalti, una decisión respaldada por el CTA: "El árbitro deja seguir no sancionando infracción alguna." Y añadió el criterio reglamentario correspondiente: "Las reglas del juego dicen que el portero controla el balón con las manos cuando el balón está entre sus manos en cualquier superficie: suelo, poste, propio cuerpo. En todas estas situaciones el portero no puede ser desafiado por un jugador contrario."

La valoración final del Comité fue concluyente: "Para el CTA, el portero llega antes al balón y llega a controlarlo, por tanto en ningún caso puede existir penalti."