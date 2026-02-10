El CTA se olvida del penalti a Lamine

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha publicado su habitual video sobre las acciones más controvertidas de la última jornada de LaLiga, pero entre todas las jugadas analizadas sorprende la ausencia de cualquier referencia al más que posible pensalti de Mojica sobre Lamine Yamal.

Corría el minuto 47, justo al inicio de la segunda parte, con el marcador 1-0 a favor del Barça, cuando el joven delantero fue derribado en una acción clara de falta. Todo el estadio reaccionó de inmediato con asombro y expectación, mientras los jugadores azulgranas reclamaban al colegiado Alejandro Quintero González que señalara la pena máxima. Sin embargo, el árbitro no lo hizo. Lo que aumentó aún más la polémica fue que tampoco recurrió al VAR para revisar la jugada, a pesar de que las imágenes parecían mostrar un contacto evidente y sancionable.

Lamine quedó tendido en el área mientras los jugadores del Barça rodeaban al árbitro, reclamando una revisión que nunca llegó. La incredulidad se trasladó rápidamente al banquillo y a la grada, generando un ambiente de frustración que todavía se comenta entre los aficionados y analistas. La omisión del CTA de incluir esta acción en su informe oficial ha añadido leña al fuego de la polémica arbitral y reaviva el debate sobre la aplicación del VAR y la consistencia de las decisiones arbitrales en LaLiga.

La única referencia al encuentro ante el Mallorca es otro posible penalti. En este caso, una mano de David López en el minuto 24 mientras sujeta a Lewandowski. El CSD considera que la decisión de no pitar penalti fue acertada, porque el balón "impacta fe forma accidental" con el defensor del Mallorca. "El brazo está ligeramente separado cumpliendo una función de fijamiento de la marca", apunta y no ve ningún movimiento antinatural.