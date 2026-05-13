El CTA deja en evidencia a Arbeloa y al Madrid: No hay penalti de Eric Garcia a Bellingham

El FC Barcelona se proclamó campeón de Liga durante el clásico del pasado domingo, un hecho histórico, ya que nunca antes uno de los dos grandes del fútbol español había conseguido alzarse con el título ante su máximo rival y competidor directo.

Las acciones polémicas quedaron prácticamente desapercibidas por el dominio aplastante del equipo de Hansi Flick, que no dio opción al Real Madrid tras ponerse con dos goles de ventaja a los 18 minutos de partido. A pesar del claro control culé, varios seguidores madridistas y el propio entrenador blanco, Álvaro Arbeloa en rueda de prensa, reclamaron un posible penalti de Eric García sobre Jude Bellingham alrededor del minuto 52, por un codazo que impactó en la cara del inglés.

El centrocampista británico del Real Madrid Jude Bellingham se duele en el suelo, durante el encuentro correspondiente a la jornada 35 de LaLiga que FC Barcelona y Real Madrid / Enric Fontcuberta / EFE

En su vídeo semanal 'Tiempo de Revisión', el CTA respaldó la decisión del colegiado canario Alejandro Hernández Hernández, quien desde un primer momento no consideró la acción punible. El Comité describe la jugada como "una acción en la que un defensor del Barça, en la dinámica de la propia acción del juego, contacta con el brazo en el rostro de un atacante del Real Madrid dentro del área".

"Una acción totalmente interpretable"

Además, profundiza en el análisis: "Las acciones de contacto en este tipo de jugadas deben valorarse en función de intensidad, intencionalidad y consecuencias. Se trata de una acción producida dentro de la dinámica natural del movimiento del jugador defensor, quien en su desplazamiento termina contactando con el brazo en la cara del jugador adversario".

Jude Bellingham se marcha renqueante / Valentí Enrich / SPO

Por este motivo, el CTA concluye que la jugada no era revisable por el VAR: "Creemos que la decisión adoptada en el terreno de juego puede sostenerse. Nos encontramos ante una acción totalmente interpretable, por lo que, siguiendo la filosofía VAR, no estamos en este caso ante un error claro, obvio y manifiesto. La no intervención se ajusta a protocolo".

Estas jugadas interpretables seguirán generando debate y varias de ellas servirán de excusa a algunos equipos que buscan escudarse en el arbitraje para justificar sus batacazos deportivos. En esta ocasión no impidieron que el FC Barcelona celebrara un título merecido sobre el césped del Spotify Camp Nou.