El CTA da la razón a Isidro Díaz de Mera: no hubo penalti de Cancelo a Budimir

El CTA ha confirmado este martes que la decisión del árbitro en el Osasuna - Barcelona de la jornada 34 fue correcta y que el VAR acertó al no intervenir. Corría el minuto 6 cuando, en un balón dividido dentro del área rojilla, las botas de João Cancelo y Ante Budimir chocaron. La acción encendió inmediatamente a la afición local y a las redes sociales.

A primera vista, y sobre todo en capturas de pantalla congeladas, la entrada de Cancelo sobre el empeine de Budimir parecía un penalti claro. Sin embargo, el fútbol se juega en movimiento, no en fotografías estáticas. Al revisar la jugada a velocidad real, la percepción cambia por completo.

Explicación oficial del CTA

El Comité Técnico de Árbitros ha publicado un detallado análisis en su sección 'Tiempo de Revisión' para cerrar la polémica. El organismo se centra en la secuencia temporal y en quién llega primero al balón en un lance de alta velocidad.

Su veredicto es rotundo: "El jugador visitante llega primero y juega claramente el balón. Es el jugador local quien, posteriormente, impacta contra él".

Además, el CTA recuerda el criterio habitual en este tipo de acciones de balón dividido: "En los balones divididos hay que atender a quién juega legítimamente el balón y a la secuencia posterior del contacto. Cuando un jugador toca el balón de forma limpia y el contacto se produce como consecuencia de la acción del adversario, no se puede señalar infracción al primero".

"No es penalti porque el defensor del Barcelona juega el balón y recibe después el impacto del atacante de Osasuna", concluyen definitivamente desde el comité.

De esta manera, se avala oficialmente la decisión de Díaz de Mera y el criterio del VAR en una jugada rapidísima. Una vez más, quedó demostrado que la imagen fija puede ser engañosa frente a la dinámica real del juego.