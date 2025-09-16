El CTA da la razón al Barça con el penalti reclamado en el último partido

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) considera que el FC Barcelona debió disponer de un penalti en los minutos finales del encuentro ante el DUX Logroño, correspondiente a la última jornada de la Liga F y disputado el pasado viernes en el Estadi Johan Cruyff, donde las azulgranas se impusieron por 4-0 con doblete de Aitana Bonmatí y goles de Ewa Pajor y Kika Nazareth.

En el programa Tiempo de Revisión de la RFEF, la portavoz del CTA, Marta Frías, analizó las jugadas polémicas de la jornada en Primera y Segunda división masculina y en la Liga F, entre ellas la acción sobre Kika. Con el partido prácticamente decidido, el técnico del Barça, Pere Romeu, solicitó una de las cartas de revisión —una de las novedades de esta temporada, que permite a los equipos pedir la revisión de una jugada concreta, como en la Primera RFEF masculina— para reclamar penalti. La árbitra Raquel Suárez, tras varios minutos de chequeo en el monitor, mantuvo su decisión inicial de no señalar la infracción.

Sin embargo, el análisis arbitral posterior es claro. “En el minuto 88 se produce un centro al área defendida por el DUX y una jugadora de este equipo agarra y derriba a una delantera del Barcelona. (...) La defensora consigue anular la posibilidad de participación de la contraria con una sujeción antirreglamentaria y por ese motivo el Comité considera que la árbitra debió cambiar su decisión y señalar penalti tras visionarla en el monitor”, explicó Frías.

La decisión no tuvo incidencia en el resultado final, ya que el Barça ya ganaba por 4-0 y tenía asegurada la victoria