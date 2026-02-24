¡El CTA da la razón al Barça en la falta de Echeverri a Koundé en el Girona-Barça!

Ha habido que esperar más de una semana, pero el CTA ya ha emitido el informe de las acciones polémicas de la Jornada 24 de la Liga EA Sports. Uno de los duelos más polémicos se dio en Montilivi. Era el que cerraba esa 24ª fecha. Y el Girona dio la campanada y se impuso el cuadro de Flick por 2-1. Precisamente, ese gol ganador, el 2-1, llegó precedido de una acción muy polémica en la que Jules Koundé recibió un pisotón claro del 'Diablito' Echeverri.

El Barça protestó muchísimo esa jugada. El futbolista argentino, por su lado, fue cuestionado por la jugada tras el partido y admitió que habría entendido que el colegiado pitara falta. Gálvez Rascón era el árbitro de VAR y el CTA tomó la decisión de dejarlo en la 'nevera' en la siguiente jornada. El hecho de que no avisara a Soto Grado fue determinante.

Las palabras de Laporta

"Deportivamente y extradeportivamente, hay gente que no quiere que ganemos la Liga. Pero estoy seguro de que la ganaremos. Todo gran equipo tiene un bajón, pero es evidente que algunos lo aprovechan para intentar hundirnos. Será una Liga contra todo y contra todos, pero tenemos un tesoro en el vestuario magistralmente construido por Deco y dirigido por Flick. Conozco el talante del vestuario, he hablado con ellos y están motivados para revertir la situación", dijo Joan Laporta, que ya no era presidente del Barça aquel día tras dimitir pero se pronunció al respecto.

Pues bien, en el informe que ha emitido el CTA se habla explícitamente de esa acción. Y se constata que fue un error grave el no avisar a Soto Grado: "Una acción que termina en gol requiere una revisión detallada de la fase de ataque. En un duelo individual fuera del área un delantero del Girona pisa con los tacos el pie de un defensor del Barcelona justo antes de ceder el balón a un compañero que marca. El VAR revisa toda la fase de ataque y al considerarla acción interpretable por el árbitro mantiene la decisión de campo validando el gol", inicia la explicación.

"Regla 12: faltas e incorrecciones: nos aclara que un pisotón temerario constituye falta y amonestación. La disputa del balón no exime la infracción. Si un jugador pisa al rival con fuerza innecesaria debe sancionarse. Para el CTA el delantero del Girona lo elimina de la acción defensiva y dicha infracción debe sancionarse con falta y tarjeta amarilla. El VAR debe intervenir al tratarse de un error claro obvio y manifiesto (...) y avisar al árbitro para cambiar la decisión", añade el informe del CTA.