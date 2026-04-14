El CTA da la razón al Barça

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) organiza de forma regular encuentros con árbitros para repasar normas, dar directrices o, simplemente, mantener al día a los colegiados que forman parte del colectivo arbitral. Durante estas sesiones, los responsables de dirigirlas suelen poner ejemplos con jugadas ya juzgadas sobre un terreno de juego para que el aprendizaje sea mucho más gráfico.

La acción de Musso con Pubill / Movistar

En una de estas reuniones, los árbitros que acudieron escucharon de primera mano cómo y por qué debe señalizarse según qué infracción cuando sucede. Una de las jugadas que apareció durante la charla fue el penalti no señalado de Marc Pubill durante el Barça-Atlético de la ida de cuartos de final de la Champions. En el minuto 54 y con 0-1 en el marcador, el jugador colchonero, tras recibir con el pie de Musso, guardameta, detuvo el balón con la mano para plantarlo y, seguidamente, volvió a realizar el servicio de puerta.

El colegiado de aquel encuentro, István Kovacs, rumano, entendió perfectamente lo que había sucedido, pero hizo caso omiso de la normativa y decidió no señalar absolutamente nada. Un "sigan, sigan" de manual. Pues bien, según los responsables del CTA, aquella jugada es un ejemplo magnífico para mostrar lo que "no es interpretable". De hecho, se dejó muy claro durante la reunión que, si una jugada similar ocurre en alguno de los partidos que dirigen los árbitros españoles, "debe sancionarse".

La UEFA no admite la queja del Barça

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA, por su parte, rechazó la queja formal que presentó el Barça por el arbitraje del rumano Istvan Kovacs. Tras estudiar el informe enviado por la entidad azulgrana, el organismo disciplinario de la UEFA declaró "inadmisible" la reclamación del Barça que en su argumentación había expuesto que consideraba la actuación arbitral "contraria a la normativa actual, con incidencia en el desarrollo del encuentro y en su resultado".

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez y el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, antes del inicio del encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que disputan este martes Real Madrid y Bayern Munich en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. / JUANJO MARTÍN / EFE

El Barça consideró en su momento que el árbitro vio perfectamente la acción, así como la vio el público y los jugadores y no entendió que no interviniese el VAR para rectificar el error que calificó como "importante". En su solicitud, el club catalán pedía la apertura de una investigación, el acceso a las comunicaciones arbitrales y, "en su caso, el reconocimiento oficial de los errores y la adopción de las medidas pertinentes", rezaba el comunicado.