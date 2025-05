El CTA ya anunció los árbitros del Real Madrid - Celta y del Valladolid-Barça

Ya se conocen las designaciones del (Comité Técnico Arbitral) CTA de la Federación arbitrales para la Jornada 34 de LaLiga 2024/25. El coleguiado Jesús Gil Manzano será el encargado de dirigir el Real Madrid-Celta de Vigo del domingo 4 de mayo (14.00 horas), y contará en la sala VAR con Francisco Hernández Maeso. En cuanto al Valladolid-Barça del sábado (21.00 horas), estará dirigido por Alejandro Muñiz Ruiz.

Gil Manzano ha estado en el foco del entorno madridista en repetidas ocasiones aunque el balance del equipo madrileño con este árbitro es positivo: en 46 partidos dirigidos en LaLiga el conjunto blanco sumó 37 victorias, 6 empates y 3 derrotas. En la temporada 2024/25, Gil Manzano se encargó del Girona-Real Madrid (0-3) y el Villarreal-Real Madrid (1-2).

Las designaciones arbitrales del CTA para la Jornada 34 de laLiga 2024/25 / @rfef

En cuanto al balance del FC Barcelona con Muñiz Ruiz, el colegiado gallego ha dirigido a los azulgranas en 8 partidos, con 6 triunfos y 2 empates para el conjunto catalán. En la presnete campaña dirigió el Girona-Barça (1-4) y el Betis-Barça (2-2).

De Burgos Bengoechea arbitra, González Fuertes descansa

En cuanto al árbitro que dirigió la dinal de la Copa del Rey entre el Barça y el Real Madrid, Ricardo de Burgos Bengoechea, tendrá un fin de semana relativamente más plácido, pues aunque tendrá menos foco mediático, se encargará del UD Las Palmas-Valencia en el que ambos equipos se juegan evitar el descenso.

A quien sí que han dado descanso es al colegiado que se encargó del VAR en la final, Pablo González Fuertes. Como se recordará, ambos fueron protagonistas en la previa del duelo copero entre culés y merengues al declarar públicamente sus quejas contra la campaña sistemática de Real Madrid TV cuestionando la labor de los árbitros e incitando a generar un caldo de cultivo potencialmente violento en contra de ellos.

De hecho, aunque el Barça se impuso en la final de manera merecida, la actuación arbitral siguió en el foco por tres acciones en el ártea del Real Madrid que habrían podido marcar la contienda. Hubo dos derribos, de Ceballos a Cubarsí y de Rüdiger a Ferran Torres, que no fueron considerados punibles; en cambio, una caída de Raphinha que no era penalti sí fue revisada por el VAR y finalmente no se lanzó porque se comprobó que no existía falta sobre el brasileño.