Resumen Girona - Barcelona
FC Barcelona

El CTA admite un posible error arbitral en el Girona - Barça

Los locales se llevaron el derbi catalán gracias a un gol que no debió subir al marcador por un claro pisotón de Echeverri sobre Kounde, que supuso el 2-1 definitivo

Girona - FC Barcelona | El pisotón a Koundé / LALIGA

Adrià Fernández

Adrià Fernández

El Girona - Barça se resolvió en los minutos finales y con polémica. Montilivi vio como su equipo se llevaba el derbi catalán sobre la bocina, con un tanto que no debería haber subido al marcador. En una nueva negligencia de Soto Grado, acostumbrado a actuar de manera nefasta cuando le toca arbitrar al equipo blaugrana, el VAR decidió no entrar en la acción y el colegiado riojano dio validez a un tanto que nunca debió subir al marcador.

Cerca del minuto 90 del partido, el Girona anotó el segundo tanto de la noche, obra de Fran Beltrán. Un gol que llega precedido de un pisotón de Echeverri sobre Koundé, dejándole dolorido en el suelo y sin poder seguir interviniendo en la misma jugada. El balón, de hecho, volvió a pasar por la zona donde estaba tendido sobre el verde el defensa francés antes de que el nuevo fichaje del mercado de invierno de los gironins enviase el cuero al fondo de las mallas de Joan Garcia.

Según ha informado 'AS', el Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha reconocido que se podría haber pitado falta de Echeverri sobre Kounde y, por lo tanto, haber anulado el gol. Una decisión que le habría permitido al Barça sumar un punto más en la clasificación, aunque no le hubiera servido para recuperar el liderato en la tabla.

El Barça, el equipo más perjudicado

Se da la casualidad, además, de que el Barça es el equipo con más errores del VAR en su contra, según una estadística de 'Archivo VAR': diez en total, el doble que el Real Madrid y la Real Sociedad, que les siguen de lejos con cinco. Además, tres de esta decena de errores corresponden al fuera de juego semiautomático. Es decir, la mitad de los fallos tecnológicos registrados en toda la competición, seis en total, han afectado al mismo equipo.

Dicha estadística se contabiliza a través de cuatro supuestos principales en los que la tecnología debe hacer acto de presencia: goles anulados/validados de forma errónea, penaltis señalados/no señalados de forma errónea, rojas directas mostradas de forma errónea/correcta y confusiones de identidad.

