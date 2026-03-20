Cruzar el mar por el Barça: la historia de dos socios que viajaron desde Mallorca para votar

No todos los viajes tienen un destino turístico ni una razón práctica. Algunos se hacen por algo mucho más difícil de explicar: el sentimiento. Hay quienes cruzan el mar, madrugan y organizan todo un día contrarreloj solo para estar presentes en un momento concreto. Cuando eso ocurre, casi siempre hay una pasión detrás. Y en este caso, esa pasión se llama FC Barcelona.

Las elecciones a la presidencia del Barça, que proclamaron a Joan Laporta como ganador por segunda vez consecutiva, volvieron a movilizar a miles de socios que, vivan donde vivan, sienten el club como parte de su identidad. La obligación de votar de manera presencial convirtió la jornada en un reto logístico para muchos, pero también en una oportunidad única para demostrar compromiso.

De la isla a Barcelona

De Mallorca a Barcelona, solamente hay 50-60 minutos en avión. Para algunos, era motivo suficiente para aterrizar en el Spotify Camp Nou y votar a su nuevo presidente. En SPORT, os traemos la historia de dos amigos culers, que con una sonrisa entre ceja y ceja, vivieron un día especial en Barcelona.

“Venimos desde Mallorca expresamente a votar. Cogimos un avión esta mañana para venir al Spotify Camp Nou”, explicaban ambos amigos, dejando claro que no se trataba de un viaje improvisado, sino de una decisión meditada y cargada de significado. No todo el mundo coge un avión para ver a su equipo, pero lo relataban como si hubiesen cruzado Gran Via para plantarse en las carpas en un abrir y cerrar de ojos.

Su pasión por el club viene de lejos. De pequeños, pese a vivir en Mallorca, se hicieron del Barça por un regalo que recibieron de sus padres. Ese sentimiento empezó prácticamente al nacer, aunque venía de tradición familiar. “Somos del Barça de toda la vida, pero vivimos allí. El primer regalo, cuando nací, fue una equipación del Barça, al completo, camiseta, pantalón y medias", relataba uno de los socios.

El viaje en avión de los dos aficionados azulgrana / SPORT.es

Una frase que resume años de vínculo, de seguir al equipo desde la distancia y de mantener intacta la conexión con un club que rompe fronteras, incluso mares.

El voto presencial, una obligación a cumplir

Sin embargo, vivir fuera siempre ha supuesto ciertas limitaciones. “No podemos ser abonados porque vivimos en Mallorca”, explicaban, reflejando la realidad de muchos culés que, pese a no poder acudir regularmente al estadio, no dejan de implicarse en la vida del club.

Joan Laporta en el momento de ejercer su derecho al voto en las elecciones a la presidencia del Barça / VALENTÍ ENRICH

Aun así, cuando llega un día importante, la distancia deja de ser una excusa. Igual que otros aficionados repartidos por el mundo, decidieron madrugar, volar hasta Catalunya y participar en una jornada clave para el futuro del club. “A votar y a disfrutar del día”, concluían.

Porque más allá del voto, lo importante era estar, sentir y formar parte. Una prueba más de que el FC Barcelona es una forma de vivir que no entiende de kilómetros.