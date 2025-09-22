¿Cruyffista o bilardista?: "El estilo son 1000 millones"

Si el Valencia encajó seis goles en el Johan Cruyff, el Getafe recibió tres. Si los de Corberán fueron aplastados por el equipo de Flick, los de Bordalás cayeron sin apenas poder oponer resistencia. Los partidos contra el Getafe en la liga son siempre duelos incómodos para cualquier rival. Y es que Bordalás ha construido una identidad futbolística propia en la que el lema "esto es fútbol papá' define un juego agresivo al límite del reglamento.

El técnico alicantino pide a sus 'soldados' una entrega total que a veces incluye sacar de sus casillas a los rivales con acciones que rozan la provocación. Y así sucedió como estaba escrito en el Johan Cruyff.

Este 'modus operandi' no lo ha inventado Bordalás. El mítico Estudiantes de la Plata de Osvaldo Zubeldía fue un equipo exitoso en el fútbol sudamericano con un juego que rozaba la violencia. Uno de los discípulos aventajados de Zubeldia fue Carlos Bilardo.

Bordalás podría declararse hijo futbolístico de Bilardo que en España se hizo famoso por un vídeo en su etapa del Sevilla en el que recriminaba a su masajista atender a un rival. "Písale, písale..." exclamaba el técnico argentino.

Bordalás fue protagonista en el Barça-Getafe / Dani Barbeito

Bordalás ha protagonizado en los últimos años numerosos roces por su manera de entender el fútbol al límite. Después del Barça-Getafe Ferran Torres ahondó en esa idea: "el Getafe a menudo comete más faltas de la cuenta y proponen poco". Bordalás le respondió en rueda de prensa con contundencia: "Es una opinión ventajista y una falta de respeto". Este reproche de Ferran es habitual entre numerosos colegas de Bordalás que le han acusado de abusar del 'otro fútbol'. Lo más curioso es que el entrenador del Getafe explicó en una entrevista a Spot que "Cruyff es la figura que más me ha influido, siempre he sido cruyffista".

En esta quinta jornada Bordalás jugaba en el estadio que lleva el nombre de su ídolo. Lo más curioso es que si las palabras van por un lado los hechos son muy diferentes. El Getafe volvió a cometer faltas a destiempo y a buscar las cosquillas a los jugadores del Barça y a los árbitros. Ricardo De Burgos amonestó a Bordalás que reclamaba una amarilla a Raphinha. A Flick se le vio enfadado por ello pero en sus declaraciones rehusó la polémica.

Bordalás justificó que su 'cruyffismo' no tuviera traslación al campo: "El estilo son 1000 millones de diferencia. Ellos pueden jugar de todas las maneras posibles. Nosotros hacemos lo que podemos". El técnico del Getafe entiende que "hay que adaptarse a los jugadores que tienes". Curiosamente Cruyff practicó lo contrario y convenció a sus futbolistas de su idea ultra-ofensiva.