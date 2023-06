El cruyffismo de Xavi

A Xavi Hernández siempre le gusta acordarse de Johan (tras su éxito en la Liga lo volvió a hacer), nada le haría más feliz que la historia lo situara como uno de sus destacados herederos Xavi sufrió en sus inicios como jugador la alargada sombra del Guardiola futbolista, pero el técnico del Barça no debería obsesionarse en volver a competir contra el de Sampedor

Ahora que Guardiola la ha vuelto a liar hubo un día -casi verano de 2011- en que Johan Cruyff, sentado en la planta baja de su Fundación, se reía mientras leía un artículo que planteaba su fracaso como técnico porque Pep, su querido alumno, acababa de superarle en el palmarés tras ganar su segunda Copa de Europa.

“¿Fracaso? ¡Éste no se ha enterado de que, con Guardiola, el cruyffismo está más vivo que nunca! ¡Ojalá gane diez más!”, comentó orgulloso. Mientras tanto, entre elogio y elogio, el exitoso técnico de Santpedor seguía visitándole para compartir con él sus dudas. A Pep no le interesó jamás competir con Johan. Solamente deseaba agradecerle su amistad y sus conocimientos y, de paso, escucharle para mejorar. Éste ha sido siempre el motor de su carrera: ser mejor cada día para hacer mejores a sus equipos.

A Xavi Hernández siempre le gusta acordarse de Johan. Tras su éxito en la Liga lo volvió a hacer. Es tan talibán del método que nada le haría más feliz que la historia lo situara como uno de sus destacados herederos. Ojalá sus sueños como entrenador también se cumplan. Ya ha ganado dos títulos con plantilla y economía limitadas pero con un estilo que no ha provocado unanimidad entre el barcelonismo como para elevarlo a los altares. Por esta razón, quizás, Xavi verbaliza en cada aparición su desencanto con cierto entorno -periodistas incluidos- por no entregarse a su causa de manera incondicional como, tiene la sensación, sí hicieron con Guardiola. Analicen ustedes. Sea como sea, otra vez Pep en su camino.

Xavi sufrió en sus inicios como jugador la alargada sombra del Guardiola futbolista. Las comparaciones lo llevaron a un estado de frustración tan grande que se planteó salir del club. Por suerte para el barcelonismo no lo hizo. El de Terrassa fue humilde, trabajó, aprendió y culminó una carrera muy por encima de la que exhibió Guardiola y, además -detalle no menor-, lo disfrutó como entrenador. Xavi ha gozado de la fórmula perfecta para el mejor aprendizaje.

Aunque en las últimas semanas haya habido cierto ruido es inteligente pensar en que no hay espacio ni lugar para la confrontación entre ambos. El técnico del Barça no debería obsesionarse en volver a competir contra Guardiola -a día de hoy no hay comparación posible- ni contra ese entorno que no siente como el suyo. Más bien todo lo contrario porque si por el despacho de Pep han pasado técnicos de toda clase -incluido Simeone- es fácil de imaginar el tono de un encuentro con Xavi Hernández y, en cuanto al entorno, también parece lógico pensar en Johan, Pep y sus seguidores deseando alargar el cruyffismo con otro entrenador que siente como suyo.