'Cruyffismo' en vena: "Fue una suerte vivir esa época"

Pasan los años: ya existen al menos dos generaciones de barcelonistas que nunca vieron al Barça de Johan Cruyff, un equipo que forjó una nueva manera de disfrutar del fútbol y que para muchos culés es la piedra Rosetta de cualquier manifestación futbolística.

Al fin y al cabo, pronto se cumplirán 29 años del último partido que el neerlandés dirigió desde el banquillo al Barça, en mayo de 1996. Se impone la nostalgia de aquellos tiempos, por más que el Barça de Hansi Flick funcione a veces como un vendaval y por momentos recuerde, valga la comparación, al Barça de Cruyff.

Antes de aquel día de infausto recuerdo para muchos barcelonistas, hubo tiempo para disfrutar de lo lindo. Y si uno era un adolescente, mucho mejor: le ocurrió a Oriol Rodríguez (Barcelona, 1976), periodista cultural de larga trayectoria.

Por eso se lanzó a plasmar por escrito sus recuerdos: consciente de que el azar le permitió descubrir el fútbol en ese momento dado, valga la referencia fácil, Rodríguez lleva a cabo un paseo nostálgico y entrañable por aquellos primeros años noventa.

Un juego de espejos

'En un momento dado: historia oral del Dream Team', editado en catalán por Grup62 y en castellano por geoPlaneta, es un viaje en el tiempo que se desdobla en dos partes: 'dream', en la que Rodríguez comparte sus recuerdos -familiares y personales- de adolescencia y primera juventud, y 'team', en el que conversa con piezas básicas de aquel equipo, como Eusebio o amor.

"Es un juego de espejos, un libro Frankestein, porque intento combinar ambas realidades", explica Rodríguez.

"Visto con el tiempo, uno piensa: qué guapo poder ser adolescente en Barcelona en aquella época. Sí, tuvimos suerte, e intento plasmarlo en el libro. Fue una época de cambio de paradigma; acababa de caer el muro de Berlín pero aún no había irrumpido Internet. Hay cierta nostalgia en el libro, pero no es un canto a la nostalgia ni mucho menos", concede el autor.

La portada del libro de Oriol Rodríguez / Geoplaneta

A la hora de sentarse a escribir, Rodríguez se encontró con un buen puñado de sorpresas. "Como por ejemplo, el fichaje de Stoichkov, en la Bulgaria de aquellos años: aquello parecía una película de James Bond". En realidad, todo en aquel equipo era "un salto mortal hacia adelante, más difícil cada día, sin saber muy bien cómo iba a terminar aquello".

El libro permitió a Rodríguez "redescubrir la grandeza de Cruyff" y comprobar cómo el entrenador neerlandés formó con Núñez "un matrimonio de convenciencia y una lucha de egos que dio sus resultados, aunque terminase mal".

Cuánto fútbol... y cuánta música

En el recorrido sentimental de Rodríguez por los años dorados del Dream Team hay ecos de Nick Hornby; no en vano es su escritor favorito. Hay algo de 'Fiebre en las gradas', pero también de 'Alta fidelidad'. Hay fútbol y hay música, las dos pasiones que mueven la vida del autor.... y de tanta gente.

De hecho, la formación musical de Oriol Rodríguez sobrevuela todo el libro: salpican las páginas las canciones de The Smiths, Housemartins, Madness, The Cure o Morrisey, con su 'Everyday is like Sunday'.

"Así son los domingos por la tarde sin fútbol, silenciosos y grises", como el día que trascendió el suicidio de Kurt Cobain, en abril de 1994, pocas semanas antes de que el Barça sufriera la derrota de Atenas.

Una época incomparable

"En aquellos años", recuerda Rodríguez, "empezábamos a tener acceso a lo que sucedía en el mundo: teníamos la MTV y las parabólicas y Radio3, pero no teníamos sobreinformación; había tiempo para descubrir a Nirvana, Oasis o Pearl Jam y disfrutarlos con tiempo".

Fueron años de una efervescencia cultural que deparó películas de culto como 'Pup Fiction'. "Veíamos a Tarantino y nos explotaba la cabeza", dice Rodríguez.

Clemente, asesor de fichajes

"La revolución de Johan fue la velocidad de su fútbol", explica en el libro Javier Clemente, el que (solo en teoría) estuvo a un paso de convertirse en entrenador del Barça tras el motín del Hesperia. ¿Qué habría pasado si Núñez hubiera apostado por Clemente, en lugar de Cruyff? La historia del Barça, y probablemente del fútbol español, sería otra.

Pero fue Clemente, curiosamente, quien aconsejó mucho de los fichajes que luego formarían parte del Dream Team. "Nos aconsejó y nos dio su opinión", confirma Joan Gaspart en el libro. "Le llamábamos y le pedíamos sugerencias sobre un jugador u otro. Salvo Koeman, Laudrup y Stoichkov, el resto vinieron por su asesoramiento".

Cruyff, en enero de 1993 / -

'Lobo' Carrasco dejó el Barça pocos meses después de la llegada de Cruyff al banquillo. Lo que hubiera sido una bonita historia de amor -Cruyff apostaba por los extremos y Carrasco jugaba pegado a la cal- acabó sin embargo en un amargo divorcio. Carrasco no conectó con Cruyff y se fue a jugar a Sochaux, al equipo de la Peugeot.

"Pese a mis discrepancias con él, Cruyff no era entrenador. Era un inventor. Y después de haberme ido, charlamos mucho. Durante su etapa como entrenador, su mentalidad era más de jugador que de entrenador", desvela Carrasco.

Cruyff, junto a Bakero y Romario / Sport

"No sé si estoy triste porque soy del Barça o si soy del Barça porque estoy triste". La frase resume a la perfección la sensación que embargó a buena parte del barcelonismo en mayo de 1996. Fue el epitafio del cruyffismo, cuando Johan fue destituido.

Días antes, Joan Gaspart había negociado con Bobby Robson en Madrid. Cuando Cruyff se enteró, su cabreo fue monumental. La reconciliación con el club fue un imposible.

Así acabó todo, un triste domingo por la tarde: si Morrisey hubiera sido del Barça, hubiera escrito una canción sobre aquel día.