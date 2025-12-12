Cruyff y la encrucijada Raphinha-Antony: ¿acertó el Barça?

Jordi Cruyff lo recuerda con claridad. En su etapa como director deportivo del FC Barcelona, la secretaría técnica tuvo que elegir entre dos extremos brasileños de enorme proyección: Antony y Raphinha.

“Durante mi etapa en el Barcelona tuvimos que elegir entre fichar a Antony y a Raphinha. Nos decantamos por Raphinha porque triunfaba en la Premier League, lo que significa que, si fracasaba en el Barcelona, aún podríamos venderlo por un precio elevado. Con Antony, no fue así”.

Detrás de esa frase hay mucho más que una simple preferencia. El Barça acabó apostando por el jugador que se había hecho fuerte en la Premier con el Leeds, mientras veía a Antony brillar en el Ajax, pero en un contexto considerado menos exigente y con más dudas sobre la amortización de una inversión enorme. La lógica del club, ya entonces, iba muy ligada a la famosa “reventa” y al escaparate inglés.

RSaphinha, en un entrenamiento del Barcelona / EFE

Raphinha, de apuesta “segura” a goleador de referencia en el Barça

Raphinha aterrizó en el Camp Nou en verano de 2022, previo pago de 55 millones . En su primera temporada (2022-23), respondió como pieza importante en el equipo de Xavi que conquistó LaLiga y la Supercopa: 10 goles y 12 asistencias en 50 partidos sumando todas las competiciones.

En la 2023-24, con la irrupción de Lamine Yamal y más competencia en las bandas, su protagonismo fue algo más intermitente, pero el rendimiento volvió a ser notable: 10 tantos y 13 asistencias en 37 encuentros, prácticamente calcando –e incluso mejorando– sus registros del curso anterior con menos partidos.

El gran salto llegó en la 2024-25. Raphinha firmó la mejor temporada de su carrera: 34 goles en todas las competiciones, triplicando sus cifras anotadoras de los dos primeros años en Barcelona y convirtiéndose, según el propio club, en “una garantía de goles” en su tercera campaña como azulgrana.

Ese estallido goleador lo colocó, además, en las conversaciones sobre los mejores brasileños de la historia reciente del Barça, apoyado en una evolución constante desde que llegó de Leeds: más peso interior, más llegada y más colmillo en el área.

Ya en el presente curso 2025-26, con Hansi Flick en el banquillo, el contexto ha cambiado: el Barça reparte mucho más los goles entre varios futbolistas. Aun así, Raphinha suma ya cuatro dianas en Liga dentro de un equipo donde Ferran Torres lidera la tabla goleadora y el brasileño comparte escalón con otros atacantes como Dani Olmo.

Antony es estrella hoy en el Betis / Alejandro Garcia

Antony: de la duda del Barça a ídolo del Betis

Mientras Raphinha aterrizaba en Barcelona, Antony dio el gran salto a la Premier en 2022 con un traspaso millonario al Manchester United, por una cifra cercana a los 95 millones de euros.

Aquella inversión, precisamente, era uno de los motivos de precaución que el Barça veía en el extremo: un precio elevadísimo y un contexto de riesgo si el jugador no respondía en un campeonato tan exigente.

El tiempo dio la razón a las dudas: en Old Trafford, Antony nunca terminó de despegar. Entre 2022 y 2025, apenas firmó 12 goles y 5 asistencias en 96 partidos con los “red devils”, muy lejos de lo esperado para un fichaje de ese calibre.

La historia cambió cuando apareció el Betis. En enero de 2025, el brasileño se marchó cedido al Benito Villamarín hasta final de temporada, sin opción de compra y con el United asumiendo gran parte del salario.

En Heliópolis encontró el escenario que necesitaba: confianza, minutos y un sistema ofensivo. Su media temporada en Sevilla fue un éxito: 9 goles y 5 asistencias en 26 partidos entre todas las competiciones, clave en la clasificación europea del Betis y en una histórica presencia en la final de la Conference League.

El idilio fue tan fuerte que, tras el préstamo, los verdiblancos dieron el paso definitivo: en septiembre de 2025 cerraron su fichaje en propiedad por unos 25 millones de euros, con cláusula de venta futura del 50% para el United.

Una imagen de Antony en el Betis / EFE

En esa operación, el club inglés asumió una pérdida cercana a los 60 millones de libras respecto al traspaso que pagó al Ajax.

En lo deportivo, Antony ha respondido. Según los datos de Flashscore, entre la media campaña de cesión 2024-25 y el arranque de la temporada 2025-26 suma 10 goles y 3 asistencias en 27 partidos de Liga con el Betis (5 goles y 2 asistencias en 17 encuentros el pasado curso, más 5 goles y 1 asistencia en 10 jornadas en la actual campaña).

A ello hay que añadir su impacto en Europa, donde ya firma goles y asistencias tanto en Conference como en Europa League.

Su consagración simbólica llegó, precisamente, contra el Barça: abrió el marcador en el espectacular 5-3 en Montjuïc, donde el Betis golpeó primero antes de la remontada liderada por el hat-trick de Ferran Torres.

Antony se ha ganado al beticismo no solo con números, sino también con discurso. En su presentación como jugador en propiedad del Betis, rompió a llorar al recordar su etapa en Inglaterra y reiteró que Sevilla y el Villamarín se han convertido en su “hogar”, destacando que el cariño recibido fue decisivo para elegir quedarse.