Cruyff se 'coló' en el Congreso de los Diputados

La semana ha tenido, en el mundo del fútbol y del deporte en general, un nombre propio que ha sobresalido por encima del resto: Johan Cruyff. Diez años después de su muerte, la leyenda holandesa sigue muy viva, algo que ha podido comprobarse con las decenas de homenajes, programas, documentales y especiales que le han recordado. A todos los niveles y en todas partes.

Tanto es así que su legado también se ha dejado escuchar en el Congreso de los Diputados, donde la diputada y portavoz de Junts en Madrid, Míriam Nogueras, usó una de las grandes frases que usó Johan durante su etapa en como entrenador del Barça.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno / José Luis Roca / EPC

Durante un debate sobre el crecimiento en la recaudación de impuestos por parte del Estado, la política no dudó en realizar un sentido guiño al genio holandés dirigiéndose al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en estos términos: “El dinero no tiene que estar en el banco, sino en el campo”. No fue para nada algo casual, sino, además de un mensaje político, un homenaje a quien, sin quererlo, firmó frases que traspasan incluso su origen futbolístico hasta llegar a la política.