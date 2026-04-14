Cruel KO para un Barça que murió con las botas puestas en el Metropolitano

No hubo remontada. Pero absolutamente nadie en el barcelonismo podrá reprochar nada a un Barça que fue muy superior durante casi todo el partido y que tuvo el pase a semifinales a tocar (1-2).

Si Hansi Flick había soñado esta noche en su habitación del majestuoso Eurostars Tower de Madrid un guion ideal, idílico. Casi utópico. Seguro que no era mejor que el que se vivió en los primeros 25 minutos en el estadio Metropolitano. La salida de su equipo fue maravillosa. Una oda al fútbol de ataque, divertido, vertical.

Tardó medio minuto Lamine Yamal en ejemplificar lo que había anunciado sin rubor en la sala de prensa unas horas antes: “A ver si puedo marcar las diferencias”. Una cabalgada a los 35” acabó en un tiro raso que sacó como pudo Musso. Preludio de lo que pasaría unos instantes después. Pérdida terrible de Lenglet, le cae el balón a Ferran, asiste preciso a Lamine y este bate por abajo al arquero argentino. Cuatro minutos.

El Atleti, grogui

El Atlético estaba medio ‘grogui’, el Cholo desgañitándose en la banda. En el 8’ tuvo la primera el equipo madrileño con un remate en semifallo de Lookman. Pero el Barça estaba a gusto, había salido a pasárselo bien y a destapar el tarro de las esencias sin tapujos.

En el 9’, clarísima de Olmo ante Musso que sacaba el ex de Racing de Avellaneda. Tras unos minutos en los que el Barça quiso bajar las pulsaciones, Gerard Martín sacó providencial un remate al primer palo de Griezmann. Y en el 23’caía el 0-2. Pase interior de Olmo precioso y Ferran Torres, rescatado, resucitado, definía como los ángeles al palo largo.

Los jugadores del Barça se abrazan tras el gol de Ferran / Valentí Enrich

Con los locales atónitos y la gente en la grada descolocada, el Barça olía sangre. En la siguiente acción, otro error de Lenglet y Fermín remataba de cabeza una ocasión clarísima que repelía Musso. Suerte del argentino para los del Cholo.

Imagen de los tacos de Musso en la cara de Fermín / Valentí Enrich

Por cierto, brecha tremenda en el pómulo del de El Campillo. Unida a la que ya tenía en la frente. Pero el Barça es frenesí, es torrente ofensivo. Y no le pidan que ponga el cerrojo atrás. Y justo después caía el 1-2 de Lookman. Gran cabalgada de Llorente por la derecha y remachaba el nigeriano. Qué partido.

De ahí al final siguió la verticalidad, las idas y venidas. Hasta que se llegó al ecuador con el 1-2. Hizo daño el parón de la lesión de Fermín porque el cuadro rojiblanco estaba ahogado.

El VAR anuló el 1-3

Tras la reanudación, el Barça sabía que tenía que mantener las pulsaciones altas y apretando. Aunque las piernas fueran desgastándose, era inevitable. Tras un tiro ajustado de Lookman que se marchaba fuera, Ferran Torres cazaba otro balón en el área y enchufaba el 1-3. Rechace tras tiro clarísimo de Gavi y barraca. Pero lo anulaba Turpin tras avisarle el VAR.

Parando el juego

El Atlético, lógicamente, buscaba parar lo máximo el partido. Interrupciones y el Cholo volviéndose loco en la zona técnica. Corrían los minutos peligrosamente. Y el Barça ya no lograba generar tanto entre el cansancio y los continuos parones.

Movía ficha en el 65' Flick. Dentro Lewy y Rashford y fuera Fermín y un Ferran que se tomaba fatal el cambio estampando una botella . No era para menos tras su partidazo. Tuvo una clarísima Le Norman en un balón muerto en el 74' que lo hubiera dinamitado todo para el Barça. Bien Joan.

No se jugaba nada, el barro del Cholo reinaba y ya se terminaba de complicar la cosa con la expulsión de Eric en el 80'. Balón largo a la espalda para Sorloth y empujón del de Martorell. Inicialmente señalaba Turpin fuera de juego, pero lo llamó el VAR tras ver que estaba habilitado y decidió mostrarle la roja. Una más en Champions. Discutible, por cierto.

A partir de ahí, con el Barça ya a la desesperada, una última clara de cabeza de Ronald Araujo que pudo haber forzado la prórroga. Pero se jugó nada y menos en el tramo final y fue todo muy difícil. Encomiable un Barça que no pudo hacer más.