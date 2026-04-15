El crudo análisis de Thierry Henry sobre el Barça: "Necesita fichar defensas de primer nivel para ganar la Champions"

Visiblemente afectado por la eliminación del Barça en los cuartos de final de la Champions ante el Atlético de Madrid, Thierry Henry sacó sus propias conclusiones de la derrota blaugrana y dejó claro que el equipo está obligado a crecer desde atrás si quiere hacer algo grande en Europa los próximos años: "Este Barça necesita desesperadamente defensores de primer nivel. Podemos hablar del árbitro toda la noche, pero también tenemos que hacer una autocrítica y aquí hay muchas cosas a mejorar y deben hacerlo. Si no cambia nada, en los próximos diez años seguiremos viendo lo mismo y es una pena", confesó en la 'CBS'.

Para Henry, la debilidad defensiva del Barça es incompatible con poder competir al máximo nivel en la Champions y solo le va a dar para ganar la Liga con un Madrid en horas bajas: "Jugar con una línea defensiva adelantada en estos grandes partidos europeos, con este tipo de planteamiento defensivo, todo se complica. Hace dos años que lo digo: este Barça ofrece oportunidades al contrario incluso cuando domina y así es muy complicado sacar adelante las eliminatorias".

Henry quiso ensalzar el papel de Lamine, de quien aseguró, es la pieza en la que debe sustentarse el Barça del futuro para dar un paso al frente: " El Atlético los castigó en la Copa del Rey, en casa en la Champions League, y en su campo de nuevo. Como dijo Micah (Richards), Lamine Yamal estuvo excepcional. Se echó el equipo a la espalda. Ferran Torres también. Pero siempre les dan oportunidades a los rivales y no se puede conceder tanto por mucho dominio y calidad que tengas".

El exblaugrana pidió al club que haga algo para mejorar la plantilla con calidad defensiva porque, de lo contrario, solo habrá frustración: "No podemos aspirar a mantenernos a este nivel sin una estabilidad de primer nivel. Lo siento, pero este equipo necesita desesperadamente centrales de élite la próxima temporada. Si no tienes la resistencia o la agilidad para cubrir ese espacio, te expones a una verdadera pesadilla. Esto no es solo una mala noche, es un problema estructural que necesita solución inmediata".

También tuvo palabras de elogio para Griezmann, quien realizó un partido encomiable: "Al eliminar al Barcelona en dos competiciones, el Atlético merece elogios. Me imagino a Griezmann. Sería fantástico que pudiera lograr semejante hazaña en el Atlético, ganar un título tan prestigioso. Nunca ha ganado la Champions League ni La Liga. Sería fantástico para él y se lo deseo.