La cruda realidad de Balde

Hansi Flick lanzó un nuevo mensaje a Alejandro Balde en el transcurso del partido ante el Athletic Club. Después de hablar en sala de prensa y apretarle para que aporte su cien por cien, el técnico tomó la palabra desde el banquillo con sus decisiones frente al cuadro rojiblanco.

Balde regresó a la convocatoria después de decidir que quiere pelear por continuar en el FC Barcelona, pero su rostro no ocultó la decepción que sentía por no disputar ni un minuto y verse relegado a ser el tercer lateral izquierdo del equipo. Xavi Espart fue titular y, cuando Hansi Flick cambió el carril zurdo, se decantó por Joao Cancelo. Mientras, Jordi Pesquer se encontraba con la selección sub-18.

Alejandro Balde, que había estado calentando, volvió al banquillo y no pudo esconder su contrariedad, como haría cualquier profesional, por no poder participar del partido. Balde sabe que lo tiene difícil. No solo porque se lo haya comunicado Flick, sino porque el técnico está actuando en esta línea.

Decisión difícil

Por tanto, el futbolista se encuentra en una difícil tesitura. La que ha optado hasta la fecha que es pelear para continuar en el Barça. Flick estaría encantado de ver una mejor versión del canterano, cuyo potencial a sus 22 años aún es muy grande. Ha pasado de ser titular a quedar como un hombre de banquillo perjudicado en los últimos días por la irrupción de Xavi Espart, ya con dorsal del primer equipo, como carrilero zurdo y el fichaje de Joao Cancelo.

Balde puede aceptar este reto o bien recapacitar y estudiar de nuevo las propuestas del mercado. A estas alturas, con el 1 de septiembre acercándose, es difícil encontrar un buen destino, si bien el Manchester United podría abrirle las puertas en cualquier momento. También se rumoreó durante las últimas horas sobre un interés del Milan.

El carrilero está valorado en unos 40 millones de euros ya que el Barça considera que su venta, en caso de hacerse, debe ser importante. El club blaugrana no ha sido drástico con él y lo ha mantenido en dinámica del primer equipo, a diferencia de Héctor Fort y Casadó. Sin embargo, de entrada, apunta a tener un papel residual para Hansi Flick.

Mercado de invierno

Otra alternativa es aguantar hasta el mercado de invierno y, de continuar con su actual rol muy secundario, plantearse la marcha. Balde tiene contrato hasta el 2028 con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros. Es un futbolista de un valor importante y el Barça solo se desprenderá de él si es capaz de hacer caja.

Araujo ya se ha estrenao como jugador del Liverpool / ADAM VAUGHAN / EFE

Una opción alternativa sería la de una cesión, estilo al negocio realizado con Araujo y el Liverpool, pero por ahora no se contempla este escenario. La decisión recae sobre todo en el propio Balde: continuar y pelear por un puesto o mirar opciones para asegurarse un papel protagonista en otro club.