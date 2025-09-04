Cruce de declaraciones entre LaLiga y Mediapro por el lío del VAR en Vallecas

Sigue trayendo cola el fallo del VAR en el partido jugado el pasado domingo en Vallecas entre el Rayo y el Barça, error que provocó que el sistema no funcionase en la primera mitad, justo cuando se produjo la jugada más conflictiva del choque, un penalti señalado por Busquets Ferrer de Pep Chavarría sobre Lamine Yamal y que indignó al equipo local, especialmente a su entrenador, Iñigo Pérez.

El último comunicado lo ha emitido LaLiga como respuesta a uno anterior de Mediapro, la empresa encargada del VAR. Según LaLiga, el problema fue de Mediapro: "LaLiga aclara que la incidencia en el sistema VAR se debió a un fallo interno de la Unidad Móvil de Mediapro, que presentaba una derivación eléctrica y hacía saltar los diferenciales tanto del estadio como de un grupo electrógeno externo. Las instalaciones del Estadio de Vallecas funcionaron correctamente en todo momento: el resto de equipos de producción trabajaron sin problema y, en esa misma semana, se celebró allí un partido de Conference League sin incidencias".

LaLiga más allá. "Es importante recordar que los estadios de LaLiga utilizan diferenciales de 30 mA, obligatorios para proteger a las personas en el TV Compound. Los diferenciales de 300 mA, como los que Mediapro sugiere, no protegen a las personas frente a descargas eléctricas y su uso incrementa el riesgo si no se dispone de medidas de seguridad especiales".

Este comunicado responde a las conclusiones sobre el incidente hechas públicas por Mediapro unas horas antes, en las que culpa al estadio de Vallecas. "La toma de corriente asignada en el estadio a la Unidad Móvil de Grup Mediapro no era suficiente para asegurar su correcto funcionamiento. El diferencial de dicha toma no tenía la sensibilidad suficiente (300mA) para soportar el consumo eléctrico que requiere la UM", explica.

“Antes y durante el primer tiempo, los responsables del equipo recurrieron a las opciones disponibles en ese momento para intentar garantizar la alimentación eléctrica. Ninguna conseguía asegurar el suministro eléctrico. Durante el descanso se conectó la UM a un SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) hasta conseguir un adaptador de 300mA", dicen en su informe definitivo.