Croquetas, hamburguesas y ocho horas de espera: así fue la presentación de Anthony Gordon

Pocas veces una presentación había generado tanta paciencia en la prensa azulgrana. Los medios de comunicación estaban citados este jueves a la una del mediodía en la sala París del Spotify Camp Nou para asistir a la presentación de Anthony Gordon como nuevo jugador del FC Barcelona. Media hora después debía celebrarse la habitual rueda de prensa. Sin embargo, no todo salió como se esperaba.

Al llegar a las instalaciones, los periodistas se encontraron con una situación que recordó inevitablemente a la vivida meses atrás con João Cancelo. Desde el departamento de comunicación del club se informó de que el acto iba con un leve retraso por cuestiones administrativas. Un asunto de papeleo, documentación, impuestos y plusvalías que, según insistían los responsables del club, no ponía en riesgo la operación en ningún momento.

“Puede ser una hora o pueden ser tres”, repetían desde la entidad. La mayoría pensó que se trataría de un retraso relativamente corto. Sin embargo, conforme avanzaban los minutos empezaron a aparecer señales de que la espera iba para largo. Una de ellas fue la marcha de varios directivos azulgranas para comer en casa del presidente. Un movimiento que muchos interpretaron como una muestra de que el desenlace no estaba precisamente cerca. "Si se van a comer es que esto se alarga", comentaban varios periodistas.

Toda la espera se desarrolló en la sala de prensa del Palau Blaugrana. Allí, entre conversaciones, llamadas telefónicas y actualizaciones constantes, fueron pasando las horas. En pequeños corrillos comenzaron a surgir especulaciones sobre una posible suspensión del acto hasta el día siguiente. Aunque nunca hubo preocupación real por el fichaje, sí crecía la sensación de que la jornada se estaba complicando más de lo esperado.

El club, eso sí, trató de hacer más llevadera la espera. Durante la tarde se repartieron bebidas, cafés y comida para los periodistas desplazados. No faltaron unas croquetas de jamón ni una hamburguesa con queso que ayudaron a sobrellevar una jornada que amenazaba con hacerse eterna.

Mientras tanto, algunos profesionales abandonaron temporalmente las instalaciones y otros decidieron marcharse definitivamente. No era para menos. Entre la hora inicialmente prevista y el momento en que finalmente se celebró el acto transcurrieron ocho horas, una jornada laboral completa para muchas empresas.

Finalmente, alrededor de las ocho de la tarde llegó la llamada que todos esperaban. Los responsables del club comunicaron a los periodistas que se dirigieran a la sala París. Una hora después, Anthony Gordon aparecía oficialmente como nuevo jugador del Barça hasta 2031.

Y después de tantas horas de espera, la gran sorpresa no estuvo en el retraso, sino en el protagonista. El extremo británico dejó impresionados a los presentes por su perfecto español durante sus primeras intervenciones como futbolista azulgrana. El fichaje nunca estuvo en peligro, pero su presentación sí terminó convirtiéndose en una de las más largas y peculiares que se recuerdan en los últimos años.