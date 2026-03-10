El Barça sobrevive en la caldera de St. James' Park con un empate milagroso

Fue un pequeño milagro. El Barça, diezmado por las bajas, antes y durante el partido estuvieron muy cerca de sucumbir ante el empuje del Newcastle. Un mal partido de los azulgranas, nerviosos y sin encontrar nunca la manera de jugar al fútbol, que estba perdido en el último minuto de la reanudación. Pero entonces, llegó un penalti sobre Dani Olmo y el gol de Lamine desde los 11 metros. Menos mal. Pero mucho tendrá que mejorar el equipo para levantar la eliminatoria de aquí una semana en el Spotify Camp Nou, ya con 60.000 espectadores. Porque la Champions no perdona.

A Flick ya se le giraron los planes antes del partido cuando conocíó que perdía a uno de sus futbolistas más fiables como Eric Garcia. El técnico alemán dibujó una defensa con Araujo de lateral diestro, Cubarsí y Gerard Martín de centrales y Joao Cancelo por la izquierda. Sufrieron lo indecible en un arranque de partido que se hizo eterno.

SPORT.es

Y eso que a Ediie Howe, el entrenador del Newcastle, también se había caído, a última hora, su futbolista más en forma. Gordon, con 10 tantos en la Champions a sus espaldas, no fue de la partida al sentirse indispuesto. Pero a base de córners, y de un ambiente ensordecedor, las urracas pusieron el miedo en el cuerpo a un Barça que solo podía achicar agua.

Joan Garcia, que estuvo a punto de fichar por el Newcastle antes de que entrara en escena el Barça, paraba lo que valía y lo que no. Los de Flick quisieron a hacer su juego de los últimos partidos, el de tocar y tocar balón para recuperar el control. Y a buscar el momento de hincar el diente. Casi se logra en un despeje 'envenenado' del blanquinegro Burn hacia su propia portería y en la acción siguiente, Lamine disparó al lateral de la red. Pero faltó mucha, muchísima clarividencia. Y continuidad.

Con la baza de sus torres (y eso que no fue titular Woltemade) en el juego aéreo siguió asustando el Newcastle, como en un cabezazo alto de Osula. También en las rápidas transiciones. En un parón para que entraran las asistencias se reflejó que la cosa no iba bien. Bernal y Cubarsí hablaban de lo que tenían que hacer, Eric salió del banquillo para darle algún consejo a Pedri... Pero no hubo mejora. Lo mejor, la verdad, fue la llegada del descanso.

Flick, inquieto y continuamente de pie, no ordenó cambios en el arranque de la segunda parte. Empezó a aplaudir a los suyos por alguna presión y salida de balón, pero volvió a desesperarse de nuevo. Un Barça impreciso, desacertado y enojado con el colegiado italiano Marco Guida por su permisividad con las faltas locales. El tiempo parecía no avanzar.

Pedri, agobiado y agitando los brazos, le pedía a Lewandowski que se desmarcara. El Barça seguía sin estar en el partido. En el 65', Raphinha se fue por fin por su banda y se la cedió a Lewy. El disparo cruzado del polaco salió rozando el palo. La mejor hasta el momento.

A Hansi le costó 69 minutos mover ficha. Entraron Olmo y Rashford para dar más energía al equipo. Por Lewy y Pedri. Aprovechó Flick para acercarse a Raphinha y pedirle que se pusiera de delantero centro. El brasileño asintió. Bernal se tiró al suelo poco después y entró Casadó. Los problemas crecen. Y el Newcastle ya fue con todo. Gordon, Livramento, Murphy... las urracas olieron la sangre.

Y consiguieron su objetivo en el minuto 86', en otra rápida acción y el remate de Barnes a la red. Araujo tampoco pudo acabar el partido y debutó Xavi Espart. Cuando ya parecía que nada podía salvar al Barça de la derrota llegó la jugada salvadora. Dani Olmo se fabricó un penalti y Lamine lo transformó. Tras el gol, final del partido. Milagroso.