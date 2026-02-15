Más cromos electorales de Ciria: área deportiva "en manos de los mejores del mundo" y una Grada d'Animació "abierta"

Marc Ciria fue el único precandidato a las elecciones del FC Barcelona que acudió este domingo presencialmente a la sede social del FC Barcelona en el Spotify Camp Nou para solicitar el número de impresos oficiales que utilizará para recoger las firmas de socios necesarias para convertirse en candidato a los comicios del próximo 15 de marzo. Tal como informó SPORT, el líder de 'Moviment 42' pidió un total de 10.000 papeletas.

"Por un club abierto, democrático, transparente y que siga siendo de los socios y socias", publicó en las redes sociales Ciria para inmortalizar la formalización de su precandidatura después de una primera semana de carrera electoral tras la dimisión de Joan Laporta como presidente en la que ha aprovechado para explicar las primeras propuestas del álbum de cromos que utilizará para presentar las 42 ideas principales de su proyecto.

Este sábado, Ciria explicó la segunda tanda de cinco propuestas de su programa electoral, que consiste en diagnosticar problemas actuales y ofrecer una respuesta al respecto. Ante la "falta de espacio real de los socios para sentirse parte activa del club", por ejemplo, 'Moviment 42' cree que es conveniente "impulsar programas e iniciativas abiertas para que los socios puedan proponer ideas y seguir su evolución tanto a título particular como por medio de grupos de opinión".

Sobre la Grada d'Animació, Ciria planea crear un espacio de entre 2.500 y 4.000 localidades formado por socios y socias de todas las edades, "un espacio abierto, con normas claras de conducta y seguridad, autonomía y coordinación constante con el club".

A nivel deportivo, el integrante de la candidatura de Laporta en las elecciones de 2015 quiere que "el área deportiva vuelva a estar en manos de los mejores del mundo, de profesionales con experiencia contrastada, y no de personas como Alejandro Echevarría, sin formación acreditada y conocido por su vinculación como patrón de la Fundación Francisco Franco". En los banquillos, Ciria apostará "sin fisuras por modelos deportivos fieles a la casa, con transiciones naturales e identidad clara" para enderezar un rumbo actual en el que "a veces sale cara y a veces sale cruz".

Marc Ciria, por último, también considera relevante que el Barça cuente con talento digital interno para "evitar la dependencia de terceros" y que los socios de 30, 40 o 50 años de antigüedad tengan un trato específico para que "la visita a casa, el Camp Nou, sea tan accesible como sea posible"