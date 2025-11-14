Críticas a Koundé en Francia

Jules Koundé no jugó el pasado domingo en Vigo ante el Celta por unas pequeñas molestias. Su plaza en el lateral derecho la ocupó Eric Garcia, que jugó con máscara tras haberse fracturado la nariz en Brujas. El defensa francés, sin embargo, viajó a Francia para concentrarse con la selección de su país y este jueves fue titular en el partido que los de Didier Deschamps disputaron contra Ucrania en el Parque de los Príncipes. Lo fue a pesar de que no se entrenó con sus compañeros a dos días del encuentro.

El jugador azulgrana disputó 89 minutos en la victoria francesa (4-0) con dos goles de Mbappé, que logró uno ejecutando un penalti a lo Panenka, Olise y Ekitike. Con este triunfo, el combinado galo consiguió la clasificación para el próximo Mundial, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

Koundé, que fue reemplazado por Malo Gusto en los instantes finales del partido, no cuajó un buen encuentro y ha recibido algunas críticas en su país. Fue suspendido por el diario 'L'Equipe', que dijo de él que se le ve fuera de forma. Quizá el jugador del Barça notó durante el partido que no estaba al cien por cien por culpa de las molestias que provocaron que no jugase en Vigo. También se ha dicho que Malo Gusto puede aportar mucho más en ataque que Koundé.

Con la selección francesa ya clasificada para el Mundial, habrá que ver si Deschamps alinea a Koundé en el último partido de la fase de clasificación contra Azerbaiyán. El descanso le iría bien para recuperarse totalmente y estar totalmente recuperado para el choque ante el Athletic del próximo sábado.

El jugador del Barça no ha tenido un buen inicio de temporada con la camiseta azulgrana. De hecho, en los primeros partidos del curso fue Eric Garcia el encargado de ocupar el lateral derecho. Koundé, de todos modos, solo ha dejado de participar en un partido del equipo de Hansi Flick, el de Vigo. Eso sí, tres de los partidos que ha jugado los empezó desde el banquillo.