Críticas internas por el Spotify Camp Nou: "Se han hecho promesas que no se ajustan a la realidad"

Antonio Escudero se sinceró en una entrevista al 'Aquí Girona' de Ràdio Girona respecto a las obras del Spotify Camp Nou. El vicepresidente del área social reconoció que los planes no se habían cubierto y señaló a los técnicos como los responsables.

"Se han hecho promesas que no se ajustaban con la realidad y los programas de las obras". Esta ha sido su respuesta a la pregunta sobre los trabajos efectuados en el estadio barcelonista.

Escudero aclaró que "los primeros que teníamos ganas de volver éramos los de la junta", pero que les dieron unas previsiones que no parecían reales: "Yo era partidario de quedarnos en Montjuïc, pero había una parte de actores de dentro, ya no hablo de la junta sino de técnicos que calculan eso, que no acertaron. El único que tenía razón y que acerté fui yo".

"Desde el primer momento dije que eso que decíamos de ir al Camp Nou era imposible", recalcó Escudero. El directivo barcelonista, por tanto, admitió el error en el anuncio de los plazos.

El Barça volverá a jugar el miércoles ante el PSG en el estadio olímpico después de hacerlo este domingo ante la Real Sociedad. El próximo encuentro en casa será el fin de semana del 18-19 de octubre ante el Girona.

El FC Barcelona espera tener el permiso de primera ocupación antes de esta fecha y solucionar los inconvenientes, sobre todo en los accesos, que el Ayuntamiento ha detectado para no dar el visto bueno definitivo.