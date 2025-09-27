FC Barcelona
Críticas duras y sorprendentes a Flick en Polonia
El exportero internacional por Polonia Jan Tomaszewski considera que Lewandowski no ha estado entre los candidatos al Balón de Oro a causa de los errores cometidos por el entrenador del Barça
Jan Tomaszewski es uno de los mejores porteros de la historia de Polonia. Jugó dos Mundiales (1974 y 1978) en la mejor época de la selección polaca. En España tuvo un breve paso por el Hércules en la temporada 81-82. Su condición de jugador mítico le confiere un aura especial en Polonia donde sus opiniones causan sensación. El exguardameta de 77 años ha criticado duramente a Hansi Flick en el canal Super Express.
Tomaszewski no dudó a la hora de definirse sobre el futuro de Flick en el Barça: "El Barcelona debería separarse de su actual entrenador". Una de las principales causas por las que el exportero polaco critica a Flick es por su gestión con Lewandowski. El polaco está lejos de optar actualmente al Balón de Oro y esta situación solo se entiende según Jan Tomaszewski a causa de no haber ganado la Champions: "Creo que Lewi debería quedar entre los diez primeros. Podemos discutir si Dembelé merecía el premio pero su equipo ganó la Champions League y sería una tontería premiar a un jugador que no fue campeón de Europa".
En este sentido Jan Tomaszewski no entiende que el Barça no ganara la Champions el pasado curso con Lewandowski, Lamine y compañía: "No puede seguir Flick. Espero que no le renueven el contrato, porque el señor alemán no está rindiendo muy bien. Con semejante 'arma' futbolística, debería haberlo ganado todo en Europa. Y perdieron contra el Inter, un buen equipo, pero eso quedó en evidencia en la final por 5-0 contra el PSG", concluyó Tomaszewski.
