“Se pincha lo levantado y se pasa un rodillo”: preocupación por el césped de Vallecas antes del Rayo-Barça

El rayismo celebró por todo lo alto su confirmación para jugar la Conference League. Jugadores y aficionados se unieron al final del partido para festejar el regreso a Europa después de 24 años. Ambos coincidieron en la cruz de una noche mágica en Vallecas y que supone un capítulo más en la dejadez de la directiva del club madrileño con su campo, unas instalaciones que la UEFA todavía debe aprobar para la tercera competición continental mientras recibe este domingo al Barça (21:30).

“Se pincha lo levantado y se pasa un rodillo”

El estado del césped de Vallecas preocupaba en la previa y siguió haciéndolo tras la disputa del partido contra el Neman Grodno. “El césped antes de un partido se pincha lo levantado y se pasa un rodillo y se pone en condiciones. Los jugadores lo han visto y nos han dicho que estará en buenas condiciones”, aseguraba Raúl Martín Presa, máximo dirigente del Rayo, antes de la disputa de la vuelta de los ‘playoffs’ de Conference.

Y eso fue lo que sucedió incluso hasta minutos antes del partido contra el Neman, cuando los operarios, ayudados del regadío, intentaron adecentar el césped para que no se viesen calvas. El presidente franjirrojo abandera desde hace tiempo la necesidad de un nuevo estadio, al considerar que el actual está obsoleto y dificulta la competición en el fútbol profesional. “El Rayo necesita crecer. Está compitiendo en Primera en inferiores posibilidades que el resto de equipos. Tenemos el campo menos adaptado para lograr ingresos y además somos el equipo menos apoyado económicamente de sus instituciones locales. Nos apoyan menos que a todos nuestros competidores”, denunció recientemente.

Isi explicó los motivos por los que el Rayo tiene el campo en mal estado / El Partidazo de COPE @partidazocope

Esto provocó el enésimo choque entre la afición y el presidente rayista, que cada semana escucha cánticos de ‘Presa, vete ya’, a pesar del dulce momento deportivo que vive el club. Los aficionados denuncian la inacción de la directiva y de la Comunidad, propietaria del estadio, que esta semana, en la previa al duelo de Conference, llevó a cabo una actuación para la renovación de las dos cubiertas, así como anunció la ejecución de un mural conmemorativo del primer centenario del club que se hará con las peñas.

La criticada reforma de los baños

Otra de las actuaciones sobre la que informó la Comunidad era la “reforma de los aseos”. Sin embargo, la afición del Rayo puso en evidencia las deficiencias que todavía existen en los baños y que afectan a la salubridad del campo. El sentir general del aficionado franjirrojo es no moverse de la actualización ubicación, aunque exista la intención -nada más que eso, por ahora- de construir un nuevo campo en el distrito de Vallecas. El ejecutivo comunitario no está por la labor de financiar esta obra y de ahí la cosmética con el actual estadio.

Esto provoca que las actuaciones sean insuficientes. Tal y como explicaba Presa, lo que se hizo con el campo fue simplemente un remiendo que provocó un espejismo. En cuanto se empezó a jugar, se empezó a levantar el césped, sobre todo en las áreas, las zonas de los banquillos y los córners, donde los operarios no consiguieron parchear a tiempo la superficie. “Esto es un patatal”, denunciaban los seguidores del Rayo, quienes diferencian entre el hecho de ser un club humilde con la dejadez que sus propios jugadores critican semana tras semana. Quejas compatibles con el rendimiento extraordinario que están dando.

“El césped está un poco regular porque hemos tenido problemas en la Ciudad Deportiva con el campo y entonces esta última semana hemos tenido que entrenar en el estadio y pues se ha notado. Cuando el estadio solo lo usas para el día de partido y pasas a utilizarlo los siete días de la semana, pues se estropea un poco y está mal, algo lento. El césped parecía el del jardín de mi casa”, denunció Isi Palazón, uno de los referentes del Rayo.

Iñigo Pérez: “El Rayo también está preocupado”

Otro de los motivos que explican el profundo desgaste es la instalación de diferentes infraestructuras en el verde para llevar a cabo las reformas de última hora anteriormente comentadas. “El césped es blando y no rula bien el balón. Nos sabe mal, porque al final el fútbol es un espectáculo y nosotros queremos que así lo sea para los aficionados. Tenemos buen equipo para hacer buen fútbol y en este caso no se podrá ver del todo bien, pero no es culpa nuestra. Ya he visto algún comentario de los del Barça y tampoco nosotros nos queremos lesionar”, reivindicaba el jugador del Rayo.

En la misma línea se manifestaba Iñigo Pérez, entrenador del club madrileño. “El Rayo también tiene preocupación por el césped si no rueda el balón. Qué pena que el césped no esté bien para los dos equipos”, lamentaba. “El césped está feo, se ve feo, pero no está mal. El césped es para todos, no es una excusa”, intentaba restarle importancia Sergio Camello mientras que Unai López hablaba de “adaptación” al mismo.

Por el momento, la UEFA solo ha autorizado la previa de la Conference. Ahora, llevará a cabo una nueva inspección para dar el ‘ok’ al resto de la competición en un estadio que volverá a ser tema de conversación entre los locales y los visitantes el domingo, a las 21:30, cuando el Barça visita Vallecas, feliz por volver a Europa, pero con eterna preocupación por su campo. Tanto por el verde, como por lo que pasa fuera de él.