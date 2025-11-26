Cristóbal Soria alza la voz contra Lamine Yamal: "Se está equivocando"

La derrota del Barça en Stamford Bridge ha dejado a varios jugadores señalados, entre ellos Ronald Araujo, quien se autoexpulsó, Ferran Torres y Lamine Yamal. Los de Hansi Flick volvieron a vivir otra noche trágica en la Champions League y la situación en Europa empieza a ser alarmante. La única noticia positiva es que aún es pronto para sacar conclusiones.

Todas las miradas están puestas en la debacle del Barça en Londres. Desde el programa de 'El Chiringuito', formato presentado por Josep Pedrerol, analizaron todo el partido de arriba abajo. Uno de los debates más tensos fue sobre si Estevao es mejor que Lamine Yamal.

Cristóbal Soria, colaborador de 'El Chiringuito', no dudó en decir que el de Rocafonda es mejor que el extremo brasileño del Chelsea, una opinión que también compartio Jota Jordi, pero no Matías Palacios, quien ya había advertido en la previa del gran rendimiento de Estevao.

No obstante, el tertuliano alzó la voz para mandar un mensaje al entorno del '10' culé: "El chico necesita ayuda, necesita asesoramiento, y creo que discursos como el de Jota Jordi no le ayudan".

Tiene claro que Lamine Yamal "no necesita más palmaditas en la espalada ni más aplausos", ya que "el chico se está equivocando".

El colaborador explicó que necesita ayuda, pero que "a lo mejor es un poco tarde ya". No obstante, es consciente de que la situación se podría reconducir: "Está a tiempo".

❌ "LAMINE SE ESTÁ EQUIVOCANDO".



🙄 "Es el momento de echarle el brazo por encima... e igual ya es demasiado tarde".@cristobalsoria habla muuuy claro en #ChiringuitoBarcelona. pic.twitter.com/1YfpQSD4cF — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 25, 2025

"El chico necesita que le echen el brazo por encima y marcarle un camino correcto, porque está cogiendo un camino que no beneficia", desveló a toda la audiencia del programa de Mega.

A pesar de que el rendimiento del de Rocafonda no está siendo el esperado, Soria señaló que "es un referente mundial y es infinitamente mejor que Estevao". Lo que hay que dejar de hacer es "reírle absolutamente todo", según contó el tertuliano.