Cristóbal Soria hace estallar el plató de El Chiringuito: "¿Roja a Lamine? Él tiene otro status"

La tertulia de El Chiringuito se adentraba en el análisis de la acción polémica entre Lamine Yamal y Aymeric Laporte. El debate apuntaba hacia una discusión clásica: ¿merecía el joven azulgrana la tarjeta roja por su acción con el defensa del Athletic? Los colaboradores se preparaban para escuchar a Cristóbal Soria, convencidos de que su discurso iría en la línea de exigir una expulsión para el jugador del Barça o, por lo contrario, dar argumentos futbolísticos de porque no era expulsión.

Pero lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Soria no solo evitó pedir la roja, sino que defendió que la jugada debía arbitrarse de forma distinta precisamente porque el protagonista era Lamine Yamal. El plató quedó paralizado. Nadie esperaba que el tertuliano sevillista tomara ese camino.

El estatus de Lamine Yamal condiciona todo

Antes de pronunciar sus frases más polémicas, Soria explicó con calma que, en su opinión, no es lo mismo arbitrar una acción cuando el jugador implicado es Lamine Yamal. Para él, el joven futbolista ya ha alcanzado un nivel de reconocimiento que influye en la percepción de árbitros, rivales y espectadores.

Soria insistió en que si la misma jugada la hubiera protagonizado Koundé, Cancelo o Balde, la decisión arbitral habría sido distinta. No lo decía enfadado, ni acusando a los árbitros de favorecer al Barça. Lo decía con naturalidad, como quien expone una realidad que considera evidente: "Lamine Yamal tiene otro status y eso se nota en el campo."

Incluso añadió que los propios jugadores del Athletic de Bilbao, compañeros de Lamine en la selección, no le recriminaron nada tras la acción. Para Soria, ese detalle demuestra que los futbolistas también reconocen el peso del joven extremo y actúan en consecuencia.

El momento que encendió el plató

Cuando Soria profundizó en su razonamiento, el ambiente cambió por completo. El tertuliano afirmó que los árbitros, como cualquier juez, también son personas, y que en su subconsciente saben perfectamente quién es Lamine Yamal. Según él, ese factor influye en la forma de interpretar las jugadas, aunque no de manera consciente ni premeditada.

Pedrerol, sorprendido, intervino para remarcar la gravedad de lo que estaba escuchando. Pero Soria mantuvo su postura sin titubear. Explicó que no estaba hablando de favoritismos arbitrales hacia el Barça, sino del impacto que tiene la figura de Lamine Yamal en el fútbol actual.

La reacción del plató fue inmediata. Jose Luis Sánchez calificó la idea como "una aberración para la competición", mientras Jota Jordi expresó su incredulidad al interpretar que, según Soria, Lamine Yamal tendría "barra libre" para actuar sin ser sancionado.

Soria respondió que no se trataba de barra libre, sino de una consecuencia lógica del estatus del jugador, que condiciona la forma en que se perciben sus acciones. Para él, es normal que un futbolista con ese nivel de talento y relevancia sea tratado de forma distinta, y que incluso los rivales lo acepten.

Un discurso sin enfado, sin reproches y con una idea firme

Lo más llamativo del momento fue el tono de Soria. No estaba indignado, no acusaba a los árbitros de beneficiar al Barça, ni denunciaba una injusticia. Defendía con serenidad que es normal que Lamine Yamal sea arbitrado de forma distinta, y que esto no es negativo para la competición, sino una consecuencia natural del impacto del jugador.

Según su visión, cuando el futbolista que comete la falta es Lamine Yamal, la jugada se interpreta de otra manera, y hasta los propios Unai Simón y Laporte, que no le recriminaron nada, lo demuestran con su actitud en el campo. Para Soria, ese respeto implícito forma parte del estatus que el joven ha construido.

El plató, dividido entre incredulidad y preocupación

Mientras Soria daba su opinión, los colaboradores se mostraban cada vez más desconcertados. Algunos no podían creer que defendiera abiertamente un trato diferencial hacia un jugador, otros temían que sus palabras pudieran interpretarse como una acusación velada hacia los árbitros.

Lamine Yamal con Laporte / Valentí Enrich

Pedrerol insistió en que la idea era "muy grave", pero Soria se mantuvo firme: no estaba criticando a nadie, simplemente describiendo lo que él considera una realidad evidente en el fútbol actual. Para él, Lamine Yamal ya es un futbolista que genera un impacto emocional y subconsciente en quienes lo rodean, incluidos los árbitros.

La intervención de Soria abrió un debate que promete extenderse durante días. Su defensa del "estatus" de Lamine Yamal, lejos de buscar polémica, plantea una cuestión profunda: ¿hasta qué punto la figura de un jugador puede influir en la interpretación arbitral y en el comportamiento de los rivales?