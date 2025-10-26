Cristóbal Soria se atreve a decir lo que todo el mundo piensa de Vinicius tras su 'show' al ser sustituido: "Habéis creado un monstruo"

El Clásico es del Real Madrid. El equipo de Xabi Alonso venció al FC Barcelona por 2-1, en un duelo que dará mucho de qué hablar durante los próximos días. Con este triunfo, el técnico donostiarra consigue disfrutar de la primera gran tarde de fútbol en el Santiago Bernabéu, aunque tendrá mucho trabajo qué hacer dentro del vestuario, especialmente con Vinicius, quien se volvió loco tras ser sustituido en el minuto 72.

Al ver que iba a ser sustituido, Vinicius se quedó completamente perplejo sobre el césped del Santiago Bernabéu. El brasileño comenzó a hacer gestos de desaprobación y, además, no fue a darle la mano al técnico del Real Madrid, un detalle que no pasó desapercibido para él.

Varios miembros del equipo intentaron calmarlo, pero poco pudieron hacer, ya que el jugador decidió marcharse directamente a los vestuarios. Después de varios minutos, Vinicius regresó al banquillo, pero con cara de pocos amigos.

La actitud del extremo del Real Madrid no está pasando desapercibida, y desde 'El Chiringuito' analizaron cómo puede afectar este cambio de cara al proyecto de Xabi Alonso. Uno de los más críticos fue Cristóbal Soria, uno de los colaboradores más destacados del programa de Mega.

Primero de todo, el sevillano quiso dejar claro que "el cambio sea acertado o no, lo analizaremos cuando termine el partido", ya que Josep Pedrerol había comentado que el técnico donostiarra podía haber acertado con la sustitución, aunque eso se vería al término del encuentro.

Soria no se mordió la lengua para decir que "la actitud de Vinicius es indefendible". Además, dejó claro que "habéis creado un monstruo, deportivamente hablando, y él se lo ha creído". En ese instante, los colaboradores se quedaron perplejos, pues el andaluz ha sido el más duro con Vinicius.