El FC Barcelona vivió la primera derrota en la competición liguera ante un buen Sevilla FC, que consiguió su primer triunfo de la temporada en el Sánchez-Pizjuán. Los de Hansi Flick empezaron mal y no pudieron remontar el encuentro, a pesar de tener el empate en las botas de Lewandowski, que erró un penalti.

El Sevilla se desató y volvió a vivir una gran tarde de fútbol, algo que hizo que la afición sevillista se marchase del estadio soñando con volver a entrar en Europa. En cambio, el Barça se va al parón de selecciones con sabor agridulce tras perder ante el Paris Saint-Germain en Champions League y ayer en el Sánchez-Pizjuán. No obstante, los culés tenían bajas sensibles como la de Lamine Yamal o Raphinha, entre otros jugadores.

El encuentro entre ambos equipos está dando mucho de qué hablar. Una de las personas que quiso dar su opinión sobre el duelo fue Cristóbal Soria, uno de los tertulianos más destacados de 'El Chiringuito', quien compartió un mensaje en X, antes Twitter, para desvelar quién fue la clave de que el Sevilla consiguiese los tres primeros puntos en el Sánchez-Pizjuán.

"Se llama Matías Jesús Almeyda y es el auténtico culpable de habernos devuelto la ilusión a todos los Sevillistas…!!!", compartió en la red social mencionada. Tras la victoria ante el Barça, el conjunto andaluz suma trece puntos de 24 posibles.

Se llama Matías Jesús Almeyda y es el auténtico culpable de habernos devuelto la ilusión a todos los Sevillistas…!!! ❤️🤍❤️🤍❤️🤍❤️🤍❤️🤍❤️🤍❤️🤍❤️🤍❤️🤍❤️ pic.twitter.com/rUlc2EFNe1 — Cristóbal Soria (@cristobalsoria) October 5, 2025

Una decisión arriesgada, pero que funciona

El técnico argentino aterrizó a Sevilla después de un verano compulsivo tras la marcha del director deportivo, Víctor Orta, y la llegada de Antonio Cordón a su puesto. Desde un inicio, el entrenador elegido para defender el banquillo sevillista era Imanol Alguacil, pero al no llegar a un acuerdo, la dirección deportiva se decantó por Almeyda, siendo la segunda opción.

Sin embargo, el argentino ha devuelto la ilusión al sevillismo gracias a su trabajo, algo que no se veía en el Sánchez-Pizjuán desde hacía muchos años. Almeyda es feliz, y espera permanecer en el cargo durante mucho tiempo y conseguir logros mágicos títulos.