Cristóbal Soria cuenta cómo entró al vestuario del Barça: "Me puse de rodillas delante de él y me hice pipí encima"

Cristóbal Soria es uno de los colaboradores más mediáticos de 'El Chiringuito', programa presentado por Josep Pedrerol. El exdelegado del Sevilla participa habitualmente en los debates y suele mostrarse muy crítico con la situación del Real Madrid, sobre el que ha puesto el foco en numerosas ocasiones, especialmente en dos jugadores: Cristiano Ronaldo y Vinícius. Al delantero portugués le dedicó la canción "¿Dónde está CR7?", mientras que sobre el jugador brasileño ironizó con: "¡Soy triatleta como Vinícius! Corre mucho, hace bicicleta y luego nada".

Hace unos días, el tertuliano de 'El Chiringuito' acudió al pódcast 'El After de Post United', conducido por Steve Calzada, donde repasó cómo fue su trayectoria como árbitro y delegado del sevilla, aunque también tuvo tiempo para contar cómo empezó a tener relación con uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol: Leo Messi.

La relación que mantienen actualmente es de amigos, pero todo empezó un día en el vestuario del FC Barcelona, cuando Soria acudió al Camp Nou para ver un partido. Todo empezó cuando la seguridad privada del club y los Mossos d'Esquadra lo expulsaron del campo por unos altercados que hubo en los exteriores del estadio, pero poco tiempo después volvió a entrar.

"Me tenían apartado como si fuese un apestado", señaló. A continuación, Soria desveló que le sonó el teléfono y era Gerard Piqué: "Me dijo: '¿Tito, dónde estás? No, que me ha dicho mi hermano que estás aquí'. Y entonces le digo: 'Pues, mira estoy en este vomitorio...'".

En ese instante, el exdelgado del Sevilla decidió enseñar a los de la seguridad del club que estaba manteniendo una conversación con el futbolista del Barça, algo que no se creyeron de ninguna de las maneras. "Pasaron olímpicamente de mí", reconoció.

"A los tres minutos, viene un operario del Barça a buscarme donde yo le he dicho a Piqué que estoy. Viene a buscarme y me dice: 'El tío Soria se viene conmigo'", señaló. Lo que no se imaginaba es que iba a acabar dentro del vestuario del Barça.

Cristóbal Soria, en 'El After de Post United' / YOUTUBE

"Cuando entró están todos con las botas aporreando la taquilla y el suelo y cantando: '¿Dónde está CR7?' Yo al momento me puse a cantar con ellos, pero llega un momento en que les digo: quiero ver a su santidad", reconoció.

Al instante, se lo presentaron: "Yo me pongo delante de Leo Messi y le hago reverencia; me pongo de rodillas delante de él y Leo se me abraza en medio del vestuario con los compañeros al lado. Leo me dijo: 'Soy tu fan'".

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Entre bromas, Soria desveló cómo reaccionó a las palabras del jugador argentino: "Me hago pipí encima". Por último, aclaró que a partir de esa experiencia "nació una historia de amor y de devoción entre ambos".