¡Cristiano Ronaldo no volverá al Camp Nou!

El delantero portugués ha rescindido su contrato con el Manchester United y se perderá el duelo contra el Barça en la Europa League En los 34 partidos contra los azulgrana, había anotado un total de 20 goles

La eliminatoria de play-off de la Europa League entre el FC Barcelona y el Manchester United pierde a Cristiano Ronaldo. El delantero portugués no volverá al Camp Nou el día 16 de febrero porque ayer el club inglés anunció, en pleno Mundial de Qatar, que Cristiano deja el equipo de mutuo acuerdo y con efecto inmediato.

En el comunicado oficial, el club le agradece su inmensa contribución en su segunda etapa como 'Red Devil' pero la realidad es que el Manchester United ya estaba harto del jugador y la polémica entrevista que concedió la semana pasada ha sido el detonante de su salida. El portugués aseguró que "el Manchester United intentó forzar mi marcha. No solo el entrenador (Erik ten Hag) sino también otras personas del club. Me han traicionado".

El entrenador holandés lo ha dejado en muchos partidos en el banquillo y en el duelo ante el Tottenham se negó a salir en los últimos minutos. "No me merece ningún respeto; si tú no me respetas, yo no te voy a respetar", afirmó. Ronaldo atacó a ex compañeros y también a la familia Glazer, propietaria del club: "No les importa el club ni el deporte profesional. El Manchester es un club de marketing", dijo.

Pese a que el duelo ante el Barça puede perder un poco de morbosidad por lo que significaba el retorno de Cristiano Ronaldo al Camp Nou, para el equipo de Xavi puede ser un alivio. Al largo de su trayectoria le ha marcado 20 goles al Barça en 34 partidos con tres equipos distintos: Manchester United, Real Madrid y Juventus.