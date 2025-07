Cristiano Ronaldo Jr: "Ahora mismo Lamine es mejor que mi padre, pero no ha ganado nada todavía"

Lamine Yamal está en boca de todos en las últimas semanas. El jugador del Barça está de moda no solo por su juego, sino también por aspectos extradeportivos que están generando un interés por encima de lo normal en un chico de 18 años, algo que da una idea la magnitud de su figura. A su corta edad ya es comparado con los mejores futbolistas del mundo y este lunes fue Cristiano Ronaldo Jr quien opinó sobre la estrella del Barcelona.

Fue en el IRL del streamer estadounidense RaKai, donde el hijo del jugador portugués respondió a la comparación entre Lamine Yamal y su padre con unas palabras que no dejaron indiferente a nadie. El primogénito de Cristiano admitió que el jugador azulgrana es mejor que el portugués, aunque con reservas: "Ahora mismo sí, pero no ha ganado nada todavía", asegura. Sin embargo, quiso seguir alabando a Lamine: "Lamine es muy bueno, pero no ha ganado nada", recalca Cristiano Jr.

Estas declaraciones encendieron el debate en redes sociales, pues muchos usuarios afirma de forma lógica que con 18 recién cumplidos es imposible que el de Rocafonda tenga el mismo palmarés que el exjugador del Real Madrid. Otros recuerdan que Lamine Yamal tiene en su haber dos Ligas, las mismas que consiguió el portugués en su estancia en el club blanco.

El streamer Rakai le acaba de decir a Cristiano Jr. que Lamine Yamal es mejor futbolista que su padre, a lo que Junior ha respondido: “Lamine no ha ganado nada todavía”. 💀 pic.twitter.com/ih8CTdra3y — Terreno Viral (@terrenoviral) July 14, 2025

Ahora bien, más allá de esta polémica, cabe recordar que CR7 elogió al futbolista del Barça en la rueda de prensa previa a la final de la UEFA Nations League del pasado mes de junio y señaló la admiración de su hijo hacia el catalán: "Mi hijo y Lamine Yamal se parecen mucho, el color de piel, la piel bronceada, el peinado. Ellos tienen 3 años de diferencia. Me gusta mucho Lamine Yamal y mi hijo lo admira mucho", comentó. El de Madeira aprovechó la ocasión para quitar presión a la perla formada en la Masia: “Lamine Yamal lo está haciendo bien, dejemos que el chico crezca".

Además, cabe recordar que ambos se conocen en persona, ya que coincidieron el verano anterior en el Algarve. Fue el padre de Lamine quien desveló el encuentro a través de una fotografía que no dudó en subir a sus redes sociales.