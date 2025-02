Cristiano: "Me gustaba más marcar en el Camp Nou que en el Bernabéu"

Cristiano Ronaldo ha sido uno de los futbolistas más odiados y silbados en el Camp Nou. Pero en su día estuvo relacionado con el FC Barcelona. Fue en sus inicios, cuando ya despuntaba en el Sporting Clube de Portugal y explicó cómo sucedió en la entrevista concedida a su amigo periodista Edu Aguirre en La Sexta. Finalmente, fichó por el Manchester United y en Old Trafford comenzó a forjar su leyenda.

"Fue una fase que estaba en el Sporting y pude jugar para varios clubes, uno de ellos fue el Barça. Una persona me habló y se acercó para contratarme. Pero no pasó.", revela CR7, quien admitió: "Pude fichar por el Barça".

La entidad azulgrana no se decidió cuando fue ofrecido. El precio de 17 millones en aquel momento y por un futbolista que todavía no estaba consagrada creó dudas en una entidad azulgrana que pensó más en la siguiente temporada. Pero llegó tarde. "A lo mejor querían llevarme al año siguiente y el Manchester United me llevó al minuto. El destino es así", explicó Cristiano Ronaldo.

EL CHIRINGUITO

Su historia pudo cambiar y dar un vuelco si hubiera fichado por el Barça pues, como es sabido, después del ManU llegó el Real Madrid y una tremenda rivalidad con Leo Messi. "Podría haber sido muy parecido a lo que pasó finalmente. Pero Madrid es Madrid", zanjó el portugués.

"Solo pensaba en callar a esa gente"

De lo que podía haber sido amor se pasó al odio, reconocido por el propio futbolista, al que le motivaba especialmente medirse al Barça. "Me gustaba marcar goles en el Camp Nou, me venía arriba. Me silbaban, pero me daban igual los insultos, solo pensaba en marcar y callar a esa gente", relató a Edu Aguirre.

Hasta el punto de asegurar sin tapujos: "Me gustaba más marcar goles en el Camp Nou que en el Bernabéu".