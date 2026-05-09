Cristian Tello: "Al Barça le ha faltado madurez en la Champions, pero la acabará ganando"

Cristian Tello (Sabadell, 1991) llegó al FC Barcelona con 11 años y pasó por varias categorías inferiores culés. Tras una breve etapa en la Damm y el RCD Espanyol cuando era juvenil, en verano de 2010 volvió al club blaugrana para jugar en el filial y su buen rendimiento llamó la atención de Pep Guardiola. Tuvo la oportunidad de jugar "en el mejor equipo del mundo" tres años, en los que jugó 86 partidos, marcó 20 goles y repartió 14 asistencias.

Desde que se fue del Camp Nou ha viajado por todo el mundo: ha defendido las camisetas del FC Porto, la Fiorentina, el Real Betis, Los Angeles FC, el Al-Fateh, el Al-Orobah y el Palm City. En la actualidad, mientras espera una nueva aventura profesional a sus 34 'primaveras', se entrena en solitario y aprovecha el tiempo libre para "disfrutar de la familia y del pádel". De hecho, atiende a SPORT en el torneo benéfico Desafío NACEX en la previa de un clásico en el que espera que Hansi Flick y los suyos se proclamen campeones de Liga.

¿Cómo estás, Cristian?

Bien, muy contento de poder disfrutar hoy con tanta leyenda junta antes de un Barça-Madrid. En el mercado de enero no salió nada interesante, nada que me motivase. Ahora estoy entrenando solo y disfrutando del pádel y de la familia, esperando al mercado de verano a ver si sale algo interesante.

Has jugado en España, Portugal, Italia, Estados Unidos, Arabia Saudí... ¿Te gustaría probar alguna experiencia nueva?

Me daría igual dónde fuese. Lo importante es que sea un reto que me motive, que tengamos ganas tanto mi familia como yo, y seguir disfrutando del fútbol.

¿Cómo ves al Barça de Flick?

Muy bien. Viene trabajando muy bien durante los últimos años, cada vez está más fuerte, cada vez se ve un equipo más sólido. Esperemos que este fin de semana pueda levantar la Liga.

Cristian Tello, durante el Desafío NACEX / Dani Barbeito

El Barça domina en Liga, pero en Champions le está costando. ¿Qué le falta para levantar la sexta?

Viene trabajando bien durante las últimas temporadas. En Champions el año pasado se quedó a las puertas de la final y este año contra el Atlético, que siempre cuesta mucho, fue un partido muy disputado. Son un equipo muy joven y cuando sales a Europa, a la Champions, tienes que dar ese punto extra de madurez. Pero están en el camino y lo acabarán consiguiendo.

¿Qué te parece la situación actual del Real Madrid? Llega al clásico con muchas dudas.

Ha sido una temporada difícil para ellos. Una temporada sin conseguir títulos es difícil para cualquier equipo. Va a ser un partido muy complicado para ellos: el Barça se puede proclamar campeón en casa y contra ellos, eso es un factor extra. Pero el Madrid es el Madrid y siempre va a volver.

¿Te sorprende que el Barça siga sacando tantos jugadores tan buenos de la Masia?

Creo que llega un momento en que ya no nos sorprende. Han salido muchísimos jugadores, siguen saliendo y en el futuro van a salir. Es una de las mejores canteras del mundo y así lo demuestra año a año.

Lo de Lamine Yamal es otro rollo...

Es un jugador que ha sorprendido a todo el mundo. Con lo joven que es y todo lo que ha conseguido, todo lo que está haciendo, estoy muy feliz porque le puede dar mucho al Barça durante los próximos años.

Cristian Tello, durante el Desafío NACEX / Dani Barbeito

¿Con qué te quedas de tu etapa en el Barça?

Sobre todo haber podido disfrutar de lo que para mí va a ser el mejor equipo del mundo, haber podido estar al lado de todos esos jugadores. Es un recuerdo inolvidable que me voy a llevar.