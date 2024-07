"Creo que Laporta sí tendrá paciencia con Flick"

Tercer entrenador en tres años de este segundo mandato. Joan Laporta eligió a Hansi Flick después de 'quemar' los cartuchos de Ronald Koeman y Xavi Hernández, si bien el neerlandés no fue apuesta suya, sino que se lo 'encontró' cuando ganó las elecciones allá por la primavera de 2021.

La opción de la vía germana con Flick, eso sí, 'esconde' una necesidad imperiosa de un nivel más alto de paciencia y de adaptación. A nivel de idioma, de cultura, de conocimiento del club, 'Jan' sabía que el proyecto con el técnico germano puede ser de todo menos cortoplacista. La elección de Hansi precisa un tiempo de cocción y no poner encima de la mesa ya desde los primeros días el asunto de la obligatoriedad de ganar títulos y de cosechar resultados desde una primera instancia.

KOEMAN 'CONFÍA'

Sobre esa falta de 'paciencia' con los anteriores técnicos y acerca de ese cambio de 'chip' que necesita el máximo mandatario habló Ronald Koeman desde el torneo 'Koeman Cup' de golf que él organiza y que reunió en Sant Esteve de Sesrovires a caras conocidas como Ricky Rubio, Van der Sar, Pichi Alonso o Nigel de Jong.

"Para mí Flick es muy buena persona, lo conozco. Es un gran entrenador, lo he demostrado con la selección alemana y con el Bayern de Munich. Pero el Barça es el Barça y cuando vienes de fuera te vas a enterar de cosas...espero que por fin Laporta tenga paciencia con su entrenador, es lo más importante. No hay un entrenador ideal para este club, pero hay que tener la confianza para poder trabajar tranquilamente. Si no sientes el responsable del presidente, estás perdido", dijo el neerlandés.