El crecimiento de Ferran Torres: "Era muy impulsivo y pasional"

Ferran Torres vive su momento más dulce como futbolista profesional. El delantero del Barça es el español con más goles en 2025 y amenaza la titularidad de Lewandowski con sus recientes actuaciones, entre las que destaca el hat-trick contra el Real Betis. Sin embargo, el valenciano también ha crecido a nivel personal este último año, pues ya no le afectan tanto las críticas.

El jugador de 25 años ha desvelado que su felicidad dependía de su rendimiento en el terreno de juego. "Gestionar un mal partido es uno de mis grandes sacrificios porque era una persona muy impulsiva y pasional, y luego allí lo arrastraba tanto para bien como para mal", señala en 'Callejeros' el delantero del Barça, quien ha ido mitigando esos problemas: "Cuando se acaba el partido, se acaba y ya. Ahí ya no soy Ferran futbolista, soy Ferran persona".

El 'Tiburón' ha detallado que para preservar su bienestar ya no lee lo que se comenta sobre él en las redes sociales. "Todo lo que se expresa o puede contaminar no lo leo, ni le doy importancia porque no me va a provocar nada en mi vida", relata Ferran, al que le afectaban los mensajes negativos: "Las personas a veces somos un poco masocas con eso y por mucho que leas 100 comentarios buenos, lees uno malo y se te queda grabado. Si eso pasa puede hacernos perder la confianza, es muy fácil escribir detrás de una pantalla".

"De jóvenes no nos ayudan a gestionar los malos momentos"

Para proteger su salud mental, el delantero azulgrana ha comentado que recurrió a un psicólogo. "Me puse en manos de un profesional y a día de hoy es como un amigo porque la conexión que tuvimos desde un primer momento fue buenísima. Cuando ya empecé a hacer varias sesiones con él sentí que no tenía ningún problema, simplemente necesitaba hablarlo", prosigue Ferran.

Asimismo, el internacional español ha recomendado que los futbolistas se abran con un profesional para curar la falta de motivación. "Es algo que vas acumulando y sumando malas experiencias, pierdes las ganas de seguir haciendo lo que más te gusta. Cuando estás en ese punto, hay que ver por qué y darle la solución que necesita", apunta el 'Tiburón'.

Por otro lado, Ferran ha criticado el poco apoyo que reciben los jóvenes en el fútbol base para superar las adversidades. "Siempre tendemos a mostrar las partes bonitas de este deporte, que al final son la mayoría porque el fútbol te da muchas alegrías, pero es verdad que de jóvenes no nos ayudan a gestionar los malos momentos", sentencia el futbolista del Barça.