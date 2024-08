Crece el optimismo en el Barça por el fichaje de Nico Williams

El Barça cerró su primer gran fichaje oficializando la llegada de Dani Olmo aunque la maquinaria no va a parar. Ahora todos los esfuerzos se centran en intentar cerrar la operación más deseada del verano: la incorporación de Nico Williams. En el club blaugrana comienza a haber hermetismo sobre el tema pero internamente se destila cierto optimismo con su llegada y se cifran las opciones sobre el fichaje en un porcentaje bastante alto. No hay nada firmado, pero se ha seguido negociando y tanto el entorno del futbolista como el propio jugador no han cerrado las puertas.

El club blaugrana está trabajando con sigilo y a la espera de una respuesta final del futbolista, pero lo cierto es que hay conversaciones diarias por lo que no ven para nada rota la operación. El Barça entró a negociar porque así lo deseó Nico Williams y ahora todas las cartas están encima de la mesa. Es cierto que está recibiendo muchas presiones desde Bilbao y que ha comenzado a entrenarse con el Athletic, pero en el Barça no se ve como una renuncia al fichaje sino todo lo contrario. El hecho de que se mantengan las conversaciones tras el video que protagonizó el futbolista en su primer día de curso con el Athletic dice mucho de sus ganas por venir.

El Barça no se plantea otro escenario que no sea el fichaje de Nico Williams y está preparado para dar el golpe. En el momento que el jugador dé el OK, si lo acaba dando, el club tiene el dinero para pagar la cláusula de rescisión del jugador y cerrar la operación en 24 horas. Nico y su entorno ya saben que han entrado en la regla del 1-1 por lo que no hay peligro alguno de que no sea inscrito y los alicientes para el futbolista comienzan a ser muchos: aquí se reencontraría con Lamine Yamal y tendría también de compañero a Dani Olmo formando prácticamente el mismo ataque que en la selección española.

No hay fecha prevista pero todos los interesados tienen claro que el culebrón debería finiquitarse antes del comienzo de la Liga la próxima semana por lo que se llega a los días decisivos. En el Barça tampoco dan importancia a la no convocatoria del jugador para el amistoso del Athetic en Alemania ya que lleva muy poco tiempo entrenándose y creen que todo sigue su curso a la espera de la decisión final.

También es cierto que el entrenador blaugrana, Hansi Flick, ha pedido a un extremo que pueda jugar por banda izquierda. Su candidato ideal es Nico Williams y el club espera no fallar aunque todos saben que hay muchos condicionantes en esta negociación. Es por ello que el club maneja alguna lista con alternativas para poder cubrir ese hueco en caso de que no venga el jugador del Athletic y una de las alternativas es el futbolista del Bayern, Kingsley Coman.