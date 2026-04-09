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FC BARCELONA

Crece la maldición del Barça sin Raphinha: los datos son aterradores

Raphinha se ha perdido esta temporada 15 partidos con el FC Barcelona y el balance de derrotas es muy significativo

Raphinha: "Intento hacer siempre lo mejor para el equipo"

Raphinha: "Intento hacer siempre lo mejor para el equipo"

Raphinha: "Intento hacer siempre lo mejor para el equipo" / Movistar Plus+

German Bona

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Las ausencias de Raphinha están causando estragos en el FC Barcelona. Está siendo una temporada del brasileño para olvidar en lo que a lesiones se refiere, después de que en la pasada firmara unos números estratosféricos y fuera clave para la conquista de los tres títulos 'domésticos'. En 2025, el de Porto Alegre firmó 24 goles y 18 asistencias con el club azulgrana. Fue el mejor año futbolístico de su vida. Pero no se puede decir lo mismo, por ahora, de 2026 y el Barça se está resintiendo.

Resumen, goles y highlights FC Barcelona 0 - 2 Atlético de Madrid de la ida de cuartos de final de la Champions League

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Champions

La estadística es demoledora y significativa. Esta campaña, debido a sus reiterados problemas en el bíceps femoral, Raphinha se ha perdido un total de 15 partidos. Serán más, pues no está previsto su regreso hasta entrado el mes de mayo, con el objetivo de llegar a tiempo para el clásico liguero en el Spotify Camp Nou.

Datos terroríficos

De los 15 encuentros que no ha podido disputar 'Rapha' el FC Barcelona solo ha podido ganar poco más de la mitad, un total de 8, mientras que ha empatado uno y ha perdido, y aquí viene lo más significativo, un total de 6.

Pero el dato más sintomático y que resalta mucho la importancia que tiene Raphinha en el equipo azulgrana es que 6 de las 8 derrotas del Barça en lo que llevamos de temporada han sido sin Raphinha en el césped.

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@taia_belloli

Y en las dos derrotas en las que sí ha jugado el brasileño, hay que marcar dos grandes asteriscos. Pues una fue en Stamford Bridge contra el Chelsea (3-0) con Raphinha regresando de lesión y arrancando desde el banquillo. Solo tuvo 28 minutos, y cuando el conjunto blaugrana ya caía de dos goles.

Y la segunda ocasión, en Girona, el de Porto Alegre sí fue titular, pero se había perdido el partido anterior (3-0 al Mallorca) por una distensión y no estaba al cien por cien. La prueba es que 'Rapha' fue sustituido en el minuto 63 con 1-1 en el marcador. Cuando Fran Beltrán marcó el tanto de la victoria de los de Míchel, Raphinha ya no estaba sobre el verde de Montilivi.

Raphinha, ya en la Ciutat Esportiva

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Carlos Montfort

Especialmente sangrante en la Champions League

La estadística se acrecienta en la Champions League, pues el Barça solo consiguió a ganar a Olympiacos (6-1) de los 4 partidos sin Raphinha. El resto, dos derrotas (Montjuïc frente al PSG, 1-2, y el del martes en el Spotify Camp Nou frente al Atlético de Madrid por 0-2). Además del sufrido empate en Brujas (3-3).

En LaLiga, las 3 derrotas en ausencia del brasileño fueron a domicilio: 4-1 en Sevilla, 2-1 en el clásico del Santiago Bernabéu y 2-1 en Anoeta contra la Real Sociedad.

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La sexta derrota sin Raphinha fue el 4-0 del Metropolitano en la Copa del Rey. No cabe duda de que el brasileño se está echando mucho de menos.

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