"Creamos un mar de champagne tras ganar la Champions"

El FC Barcelona fue uno de los 14 conjuntos en los que militó Maxi López a lo largo de su trayectoria deportiva, a la que puso fin en 2021 cuando tenía 37 años. Al club azulgrana llegó a principios de 2005 tras abonar el Barça a River Plate seis millones de euros. En las dos temporadas que estuvo, apenas sumó 19 partidos oficiales (589 minutos) y marcó dos goles, pero puede presumir de haber formado parte de la plantilla que en 2006 conquistó la segunda Champions League de la historia de la entidad.

Maxi López empezó con buen pie y poco más / Rubén Moreno

Una Liga de Campeones muy celebrada que se decidió en París contra el Arsenal después de un inolvidable gol de Juliano Belletti, el héroe inesperado de aquella final y actual entrenador del Barça Atlètic. La 'gallina' Maxi López, mote por su procedencia de River y su manera de celebrar los goles, apenas jugó 26 minutos en los octavos ida ante el Chelsea, 4' en la vuelta de Stamford Bridge y 1' en la ida de la semifinal en San Siro frente al Milan, pues Frank Rijkaard le dio pocas oportunidades.

En una entrevista a Post United, Maxi López desveló que la celebración del título fue muy sonada, como requería la ocasión. "Creamos un mar de champagne al ganar la Champions. Empezamos en París y terminamos en otras ciudades. Fue increíble", aseguró Maxi López.

Su relación con Messi

Maxi López también habló de su amistad con Leo Messi, que en aquel momento ya despuntaba y que se perdió la final de París por una lesión sufrida ante el Chelsea. "Vivía en Barcelona con tres amigos de la infancia y pasábamos mucho tiempo con Messi haciendo asados y jugando a la play", explicó el también delantero argentino.

Y también se refirió a otro crack del Barça, Neymar, de quien destacó que "con 17 años en el Santos era una locura, hacía lo que quería, se divirtía con los rivales, no lo pidías parar...". En Brasil, Maxi jugó en Vasco da Gama y Grémio de Porto Alegre, y aunque solo se enfrentó una vez a Ney en partido oficial, lo siguió muy de cerca en sus inicios futbolísticos.

En cuanto a entrenadores, Maxi López se refirió a Manuel Pellegrini, a quien tuvo en River Plate a principios del siglo XXI. "Hacía charlas de una hora sobre el partido y no sabías si te dormías o no te dormías. Era muy inteligente", recordó del también exentrenador del Real Madrid y todavía el 'Ingeniero' sentando cátedra en los banquillos, ahora en el del Real Betis.